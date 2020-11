La CUP denuncia a Antifrau les "irregularitats" del Govern amb BCN World i no descarta querellar-s'hi

La CUP posarà sobre la taula "totes les eines a l'abast" per aturar el projecte "fraudulent" de BCN World. Així ho ha expressat aquest migdia en roda de premsa la diputada Natàlia Sànchez, que ha anunciat que la formació anticapitalista presentarà una denúncia a l'Oficina Antifrau per les presumptes irregularitats del Govern en l'impuls del macrocomplex d'oci recreatiu que s'hauria d'ubicar entre Vila-seca i Salou. La cupaire ha afegit, a més, que no descarten presentar una querella contra la Generalitat. Malgrat que no ha concretat contra qui es presentaria la querella, ha assenyalat directament els consellers d'Economia, Pere Aragonès, i de Territori, Damià Calvet, com a màxims responsables d'atorgar la llicència de joc i de l'"operació de compravenda dels terrenys". "Volem assenyalar els responsables polítics", ha dit.

Laia Estrada, diputada de la CUP a Tarragona, ha afirmat que el projecte "malmet el territori" i "fomenta la ludopatia i la precarietat laboral", i ha criticat que la Generalitat actuï de "promotora i alhora de creditora", pel fet que –tal com va avançar l'ARA– l'Incasòl avanci el 80% dels diners per comprar els terrenys. "Hi ha una intenció d'afavorir La Caixa comprant uns terrenys. És una operació de rescat encobert", ha defensat Sànchez. Amb tot, la formació ha exigit al Govern un informe a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa per determinar si aquesta operació "s'ajusta a la legalitat" i sol·licitarà un informe a la Sindicatura de Comptes i un pronunciament del Síndic de Greuges sobre la qüestió.

Estrada ha recordat que el 15 de desembre s'ha de ratificar la compra dels terrenys per part de Hard Rock i que esperen que no es materialitzi. Per això, i al marge del suport als moviments de la societat civil que s'oposen al macrocomplex, també ha anunciat que presentaran mocions als consistoris de la demarcació on tenen representació per mostrar el rebuig del món local a aquest projecte, buscant la complicitat especialment de JxCat i ERC, els dos partits al Govern. L'objectiu, ha insistit Sànchez, és posar "punt final" a un projecte que és "nociu per a la salut, les arques públiques i el territori".