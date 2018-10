Sant Joan de Déu rep 3 milions d'euros de La Caixa per al seu centre de recerca contra el càncer infantil

L'Hospital Sant Joan de Déu ha arribat a un acord amb la Fundació Bancària La Caixa per seguir impulsant el projecte del Pediatric Cancer Center Barcelona. El president de la fundació, Isidre Fainé, i el director gerent de l'hospital, Manel del Castillo, han signat aquest dilluns un nou conveni de col·laboració amb l'objectiu que el centre reforci el seu posicionament com a "referent internacional en la lluita contra el càncer infantil".

Per aconseguir-ho, la fundació farà una aportació de tres milions d'euros al centre que es destinaran a les dues línies d'actuació principal: l’assistencial i la de recerca translacional. L'aliança, segons han explicat, permetrà, entre altres coses, trobar noves vies de curació del càncer infantil, una malaltia que es considera minoritària –i que afecta 1.200 nens i nenes a l’any a l’estat espanyol i 160.000 a tot el món– mitjançant la cerca de nous tractaments més efectius, la disminució de les seqüeles i el descobriment de noves vies per als càncers que actualment són incurables.

El centre, que es finança completament a través d'aportacions privades i que ja ha aconseguit més de la meitat del capital necessari, serà el més gran d’Europa en el tractament i la recerca del càncer infantil, amb una capacitat per atendre 400 nous pacients a l’any. En total, les seves instal·lacions ocuparan una superfície de 13.196 metres quadrats en un edifici de quatre plantes comunicat amb l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Disposarà de 38 habitacions, 8 cambres per al trasplantament de progenitors hematopoètics, 24 boxs a l’hospital de dia, 18 despatxos per a consultes externes, radiofarmàcia i espais per ampliar els laboratoris d’investigació actualment existents.

El director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, ha destacat la importància d’aquesta donació "per fer realitat un projecte que transcendeix la ciutat de Barcelona, Catalunya i Espanya, i que oferirà als infants amb càncer de tot el món els tractaments més innovadors en el camp de l’oncologia infantil".

Per la seva banda, Isidre Fainé ha subratllat: "Impulsar projectes com aquest referma una vegada més el nostre compromís amb les persones que més ho necessiten i amb la recerca d’excel·lència, la nostra aposta de futur". La recerca se situa en la línia d’un dels objectius primordials del Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària La Caixa, que preveu triplicar la inversió en recerca fins a assolir els 90 milions d’euros l’any vinent.