Colau: "M'han ofert acabar la universitat fàcilment"

En plena polèmica pels màsters d'alguns polítics, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat que una "alta directiva d'una multinacional" li va oferir acabar la carrera de manera fàcil. L'alcaldessa té pendents dues assignatures de lliure elecció per aconseguir el títol de filosofia i, segons ha relatat a TV3, quan va entrar en política va rebre l'oferiment "d'acabar la universitat fàcilment". "No hi havia mala fe, no era una pràctica de corrupció, però donava a entendre que per a algunes elits és més fàcil que per a la gent comuna", ha lamentat l'alcaldessa, que ha remarcat que va declinar aquell oferiment.

Colau ha demanat "transparència i exemplaritat" a la universitat per evitar que li passi el mateix que, ha dit, li ha passat a la política: "Durant molt de temps hi ha hagut la sensació que hi havia qui robava i no passava res. La universitat hauria de ser molt exemplar i tallar qualsevol mala pràctica i, si en detecta, explicar-les".

Lluita contra els furts

L'alcaldessa també s'ha referit, durant l'entrevista, a algun dels temes calents que Barcelona té sobre la taula, com els problemes de convivència a Ciutat Vella. Colau ha donat la raó als veïns que denuncien problemes de seguretat com els furts, que ha reconegut que han anat a l'alça i, per això, ha dit que és clau incrementar la presència de Mossos d'Esquadra a la zona –sobretot, a la nit– i, també, implicació del poder judicial per fer front a la multireincidència.

L'alcaldessa ha detallat que aquests dos temes s'abordaran durant la reunió que mantindrà aquest divendres amb els consellers d'Interior i Justícia. De fet, ha dit que l'increment del nombre d'agents de Mossos a la ciutat ja el va abordar, abans de l'estiu, amb el conseller Miquel Buch, i que espera que la resposta que li doni ara sigui diferent que la de llavors. "Augmenten els furts i tenim un tema de narcopisos enquistat; això és narcotràfic i necessitem més implicació dels Mossos", ha detallat Colau, que ha dit que, si no és possible incrementar el nombre d'agents, s'haurà de fer amb hores extres, com ja fa la Guàrdia Urbana.

L'alcaldessa també ha remarcat la necessitat d'abordar la problemàtica amb la consellera de Justícia i la jutge degana per evitar que "els autèntics professionals del furt" quedin impunes, i ha lamentat que s'abolís la reincidència com a agreujant. "Que ens diguin com volen que fem les detencions", ha demanat Colau.