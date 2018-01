Camel, Lobo, Puma, Cobra i Jaguar: així s'identificaven els policies que van intervenir a Barcelona l'1-O

El titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre a la capital catalana ja té sobre la taula el llistat amb el número d'identificació dels més de 1.100 agents i 230 funcionaris de la Policia Nacional que van intervenir a les escoles de la ciutat durant aquella jornada. L'informe especifica que els agents antidisturbis i els seus comandaments es van organitzar i distribuir pels 27 centres escolars en diferents unitats, que portaven per nom Camel 10, Lobo 20, Puma 60, Cobra 10, Jaguar 10, Orca 30, Raya 20 i Bronce 80, entre d'altres.

El jutge tramita més de 230 denúncies per les presumptes lesions ocasionades per les càrregues policials d'aquell dia a Barcelona. El número de placa que apareix a l'informe pot convertir-se en una eina clau perquè els denunciants puguin identificar el policia que suposadament va ferir-los.

Actuació "conjunta, coordinada i complementaria"

En el seu últim informe, al qual ha tingut accés l'ARA, la Brigada d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional assegura que el dispositiu policial de l'1-O es va dissenyar "per donar compliment al mandat judicial" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Explica que les diferents unitats es van organitzar de manera "conjunta, coordinada i complementària" i que el nombre d'agents assignats a cadascuna d'elles es va decidir en funció de la "ubicació, situació, grau de seguiment i conflictivitat" de les diferents escoles.

Així, per exemple, a l'Institut Jaume Balmes s'hi van enviar 46 agents antidisturbis de la unitat Camel 40. Aquests mateixos policies van acudir també a l'Escola Ramon Llull, juntament amb les unitats Camel 10 i Camel 50, que van sumar en total 126 policies. En canvi, a l'Escola Mediterrània s'hi van desplegar 117 agents de les unitats Gamo 40, Lobo 20 i Raya 50.

Les imatges de l'1-O

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han enviat al magistrat un informe en què es detallen tots els vídeos i fotografies que han obtingut tant de ciutadans com de les càmeres de seguretat dels establiments de les zones on es van produir les càrregues policials, així com els que van aparèixer als diferents mitjans de comunicació.

Tots dos informes s'han incorporat al sumari de la investigació que centralitza el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona.