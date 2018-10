El Camp de Tarragona rep els pitjors efectes dels aiguats a Catalunya

L’aiguat de Sant Llorenç ha deixat en poca cosa tot el que ha passat a Catalunya durant les últimes hores, però el cert és que l’episodi de pluges també hi ha provocat aiguats importants. Els més destacables han afectat el Camp de Tarragona, on en menys de 24 hores hi va haver dos aiguats diferents. De matinada les tempestes van acumular més de 100 l/m 2, tant a Tarragona com a l’aeroport de Reus. A la tarda una nova tongada d’aiguats més locals va tornar a fer córrer l’aigua per diferents carrers de Tarragona.

L’incident personal més greu va passar en aquest segon aiguat, quan dues motoristes van xocar amb un cotxe a l’avinguda Països Catalans i van quedar atrapades sota l’aigua que baixava amb força. Una motorista de 21 anys està ingressada greu a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona després d’haver estat a punt d’ofegar-se. L’acompanyava una dona de 45 anys que també ha resultat ferida. Casualment, una dotació de bombers que anava a una altra urgència les va poder rescatar. És l’únic incident amb danys personals al Camp de Tarragona després d’uns aiguats que han deixat registres de fins a 144 litres per metre quadrat a Reus.

Ahir a la tarda, en poc més d’una hora la ciutat de Tarragona registrava 52 l/m2, quan encara es refeia dels efectes de la tromba de la nit, i ja en porta acumulats 188 des de l’inici de l’episodi. A l’aeroport de Reus hi van caure durant la nit 147 l/m 2, l’aiguat més fort en aquest punt des de l’episodi del 12 de setembre del 2006.

El Tarragonès concentrava, fins ahir a les cinc de la tarda, prop de la meitat de les 977 trucades rebudes al telèfon 112 -amb un total de 451, de les quals 343 procedien de la capital per inundacions de baixos, incidències al clavegueram i vehicles atrapats.

Es van tallar trams de l’A-7, la N-340, la T-11 i la rotonda d’enllaç de la CN-340/Torreforta/CB-31 (autovia Salou). La Guàrdia Urbana va intentar sense èxit contactar amb l’empresa que s’encarrega del manteniment de les carreteres, segons va informar l’Ajuntament de Tarragona. Ahir al matí encara saltaven tapes de clavegueram, es va trencar una conducció d’aigua al barri de Bonavista, alguns semàfors van quedar apagats i una passarel·la de fusta acabada d’inaugurar al Francolí va quedar malmesa. També es van inundar tres escoles i una llar d’infants.

Salou, amb 120 litres per metre quadrat, va concentrar la major part de danys, fins el punt que l’Ajuntament demanarà la declaració de zona catastròfica. I és que no falla: quan plou fort, el barranc de Barenys inunda el barri de la Salut. L’Ajuntament es planteja demandar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per les canyes que va arrossegar el barranc i que van ajudar un gran arbre arrencat per l’aigua a fer de tap, cosa que va intensificar la inundació d’aigua i fang de la zona.

Al carrer Barcelona es va espatllar la barrera de la via del tren; un Talgo que anava a l’estació de Sants es va haver d’aturar per inundació de vies i ahir al matí la R16 va tenir encara retards d’una hora per acumulació d’aigua. Avui està previst obrir un punt d’informació per a les desenes d’afectats mentre els serveis municipals treballen per restablir la normalitat.

Més enllà del Camp de Tarragona les tempestes també van provocar problemes a Sant Feliu de Guíxols, on un aiguat molt local durant el matí va inundar carrers i baixos del municipi; hi van caure 60 l/m 2 en menys de 45 minuts, 84 en tot el dia. Les tempestes han provocat múltiples mànegues aquests últims dies, fenòmens que s’han pogut veure sobretot a la costa central i a la Costa Daurada. Altres quantitats importants de pluja les últimes hores són els 116 l/m 2 de Constantí, els 88 de la Zona Universitària de Barcelona, els 84 de Castell d’Aro, els 83 de Viladrau o els 82 de Gurb. També són importants els 74 de Sant Pere Pescador perquè l’Empordà era una de les regions que encara arrossegava més problemes de sequera. El xàfec generós i extens de la nit de dimarts a dimecres ajudarà a apaivagar la sequera, que es pot considerar forta en aquest sector amb les dades dels últims dotze mesos. En canvi, les Terres de l’Ebre, la regió que pateix més encara la sequera dels últims anys, no va rebre gairebé ni una gota.

Diumenge tornarà a ploure

El cap de setmana llarg començarà amb temps més tranquil i un ambient càlid per a l’època. Avui encara es podria escapar algun ruixat puntual al prelitoral o a Ponent a la tarda, però no seran en cap cas els aiguats dels últims dies. Divendres i dissabte seran dies amb més sol que núvols, però als mapes del temps s’hi entreveu bastant clarament una altra tongada de pluja de cara a diumenge. Tot i que encara és aviat per precisar, és possible que torni a ser un a pluja molt general i que pugui acumular puntualment precipitacions abundants. Caldrà seguir-ho. El canvi de temps de diumenge farà tornar l’ambient de tardor, però fins llavors els termòmetres superaran els 25 graus al migdia.