Una proposta per canviar la llei estatal i aturar "l'epidèmia" minera

Les sol·licituds d'exploració minera que han proliferat en municipis de tot l'Estat –hi ha més de 2.000 expedients en curs– obren amenaces mediambientals i desperten conflictes entre els veïns. Per frenar el boom miner, el grup parlamentari d'Units Podem ha presentat aquest dijous al Congrés una proposició no de llei (PNL) perquè es discuteixi un canvi a l'actual llei de mines, que es va aprovar el 1973, quan els debats sobre la protecció de la diversitat i les directives europees actuals sobre aigua o sòls no existien.

L'actual marc legislatiu propicia un "buit legal" que obvia la protecció del medi ambient, segons critica el diputat al Congrés d'En Comú - Podem Jaume Moya. "Algunes empreses estan abusant de la carta blanca d'una llei franquista", ha afegit, esperant que altres grups com ERC i el PDECat se sumin a la seva proposta per aturar "l'epidèmia" tenint en compte que a Catalunya hi ha diversos projectes d'exploració minera que estan en tràmit.

La proposició planteja que tota pròrroga o concessió d'una activitat minera que es vulgui iniciar s'hagi de consultar a través d'un procés de participació amb la població afectada. També proposa remetre al Congrés un nou projecte de llei de protecció del sòl i els recursos geològics d'acord amb els criteris de sostenibilitat vigents.

A Catalunya, els projectes d'exploració minera que volen obrir-se pas són per a l'extracció de materials com el wolframi –conegut també com a tungstè–, que és molt demandat a la indústria electrònica i dels 'smartphones', o bé l'or i el cobalt. Una d'aquestes propostes polèmiques planteja perforacions a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, a la zona del Salau per extreure tungstè i or. Una segona, al Baix Pallars, és per investigar el cobalt a la zona, mentre que una tercera sol·licitud que s'està tramitant planteja buscar or a la zona dels municipis de Balaguer, Térmens i Menàrguens.