Reforcen la presència policial a Barcelona per la celebració del Cap d'Any

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra reforçaran la seva presència a la zona de l'avinguda Maria Cristina per l'espectacle de pirotècnia, música, llum i aigua que es farà aquest dilluns a la nit per celebrar el Cap d'Any. A partir de les 23.40 h començarà l'espectacle creat per a l'ocasió per la companyia francesa Groupe F, amb Christophe Berthonneau com a director artístic i amb música original de Scott Gibbons, segons informa l'Ajuntament. A partir de les 21.30 hores, com els anys anteriors, el públic podrà veure en directe un espectacle coreogràfic de llums, colors i música de les fonts màgiques de Montjuïc.

A l'àrea de la plaça d'Espanya, per "reforçar les tasques de vigilància i seguretat dels cossos policials, es col·locaran elements de protecció que en cap moment impediran el pas de vehicles policials o d'emergències". L'espai destinat al públic serà la calçada central i la vorera del costat Besòs de l'avinguda Maria Cristina, mentre que el costat Llobregat quedarà tancat com a vial de seguretat. L'únic accés a la zona de la celebració serà per la plaça Espanya i no es permetrà entrar ni per l'avinguda Rius i Taulet ni per l'avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, que es reservaran per a l'evacuació en cas d'emergències i per facilitar el desallotjament una vegada acabat l'acte.

El muntatge preparat pel Groupe F, experts en la creació d'esdeveniments a l'aire lliure, estarà inspirat en la tradició de menjar els dotze grans de raïm seguint el toc de les campanades. Amb el joc numèric del dotze arrencarà l'espectacle, que recordarà els mesos de l'any a través de diversos llocs del món que ja hauran arribat al 2019. Tot seguit hi haurà les dotze campanades i acabarà amb dotze desitjos per al nou any.

Filtres de seguretat i control

Per impedir actes incívics, s'establirà "un dispositiu de seguretat i control amb filtres dinàmics, format per equips dels Mossos i la Guàrdia Urbana en l'accés de la plaça Espanya i a l'avinguda Maria Cristina". Amb la previsió que a la plaça de Catalunya i a altres llocs del centre de Barcelona s'hi concentrin grups de persones per celebrar el Cap d'Any, encara que no s'hi hagi organitzat cap acte, la Guàrdia Urbana, coordinada amb els Mossos, establirà "un dispositiu de prevenció".

Pel que fa a la neteja, l'Ajuntament ha informat que a la zona de la plaça d'Espanya hi haurà un dispositiu i es col·locaran lavabos. La Guàrdia Urbana farà controls d'alcoholèmia i de drogues en diferents punts de la ciutat, mentre que el metro funcionarà tota la nit.