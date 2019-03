Casado canvia la versió sobre la no expulsió d’immigrants que donin fills en adopció i acusa els mitjans de ‘fake news’

Pablo Casado ha atacat els mitjans de comunicació per defensar-se de les informacions publicades sobre la seva proposta de blindar les immigrants estrangeres que donin el fill sense adopció, acusant-los de difondre “fake news”, tot i que ha canviat la versió oferta ahir pel PP a petició d’aquest diari i altres mitjans sobre l’assumpte. El president del PP ha considerat a les tertúlies i als mitjans s’està dient “una barbaritat” que és que se les blindaria si donaven el fill en adopció, quan en realitat, segons ell, el que es dona és “confidencialitat” als processos d’adopció, com ja passa en algunes comunitats governades pels populars.

La versió que va oferir ahir dimecres el partit a preguntes d’aquest diari era que es garantiria la no expulsió de les immigrants que donessin el fill en adopció, com a mínim fins al final del procés, i després van admetre que no havien definit què passaria. Ara, segons Casado, la seva proposta consisteix només a donar aquesta confidencialitat, i ha presentat la mesura com una via per protegir les immigrants sense papers que vulguin donar el fill en adopció, i no una mesura per fomentar les adopcions.

Tot i així, aquesta nova versió entra en contradicció amb la finalitat mateixa de la proposta on està inclosa la mesura, que és una llei de maternitat que tenia entre altres objectius, segons va explicar en el seu moment el mateix Casado, fomentar les adopcions dins d’Espanya. El fet que no s’inclogui en una llei per protegir les immigrants sinó en una de maternitat ja dona també una idea del concepte inicial de la proposta.

La proposta ha generat un terratrèmol de reaccions, amb diverses associacions i la majoria de partits posant el crit al cel, en considerar que estava oferint papers a canvi d’entregar el fill en adopció. “La qüestió és la postveritat”, ha defensat Casado en un acte a Valladolid.