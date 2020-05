Castells vol reduir els preus universitaris del curs vinent

Les comunitats autònomes estudiaran els pròxims dies la proposta del ministre d'Universitats, Manuel Castells, de reduir el cost de la primera matrícula de grau per al curs que ve i de consensuar un preu màxim a tot Espanya. Castells ha traslladat la proposta als governs autonòmics aquest dijous en la reunió telemàtica del Consell General de Política Universitària. Fonts del ministeri d'Universitats han apuntat que el pla ha tingut "bona acollida" entre els representants autonòmics, tot i que algunes comunitats volen estudiar l'impacte pressupostari que tindria la mesura. Castells també ha dit que no hi ha "un pla B" per al pròxim curs i que l'ensenyament s'haurà de reorganitzar de manera "híbrida" i "bimodal", compaginant la docència presencial amb el format a distància.

Sobre aquest últim aspecte, el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, ha emès una resolució sobre les proves d'avaluació final no presencials perquè els exàmens orals en línia davant un únic professor es gravin en àudio, vídeo o un altre suport, per tenir proves de l'avaluació i garantir el seu desenvolupament adequat i el dret a la revisió. Es recomana al professorat ser flexible en la preparació de les proves d'avaluació en línia per atendre les circumstàncies personals dels alumnes per la pandèmia, utilitzar sistemes que no impliquin "un alt nivell de sincronia i vigilància" i garantir el dret a la protecció de dades.

Pel que fa a les proves d'avaluació final que no siguin orals i es facin de manera no presencial, segons la resolució del rector de la UB, el professorat "pot visualitzar l'alumnat mentre fa els exàmens escrits" corresponents mitjançant videoconferència, sens perjudici que el docent pugui requerir la seva identificació en qualsevol moment. Si es fa servir aquesta opció, s'ha d'assegurar que tot l'alumnat pot ser avaluat, amb independència de la qualitat de connexió i les dificultats d'accés el dia de l'examen. Si l'alumne no ho pot seguir, el professor ha de proposar-li itineraris alternatius d'avaluació.