Catalunya, a la cua d’Europa en nombre d’homicidis tot i el repunt

¿El creixement del nombre d’homicidis i robatoris violents a la ciutat de Barcelona i al conjunt de Catalunya aquest any és una excepció a l’Estat i a Europa? La resposta depèn de quines estadístiques es comparin i d’on es fixi la lupa. En línies generals, segons les dades del ministeri de l’Interior i dels Mossos d’Esquadra, la tendència a l’alça, especialment en els robatoris violents registrats a Catalunya des del 2017 -els homicidis van baixar el 2018-, contrasta amb el descens continuat dels dos delictes al conjunt de l’Estat i, en especial, a Madrid i la seva comunitat autònoma. Ara bé, el cas català no és una anomalia a Europa. Tot i el repunt, Catalunya queda per darrere d’altres estats europeus. De fet, segons l’últim informe global analitzant els homicidis de l’Oficina de Drogues i Crim de les Nacions Unides (ONU), altres països amb una població similar a Catalunya (7,6 milions d’habitants), com ara Suècia (9,9 milions) o Dinamarca (5,7 milions) han experimentat creixements similars.

L’informe destaca que l’increment del nombre d’homicidis als dos països va començar el 2012 i l’atribueix a un augment de la presència d’armes de foc i als conflictes entre bandes, especialment de moters, als dos estats. La tendència a l’alça també l’ha experimentat, segons el mateix organisme, el Regne Unit -amb una població molt superior a Catalunya-, on el nombre d’agressions amb ganivet va créixer un 12% entre el 2017 i el 2018.

Els 44 homicidis registrats el 2018 a Catalunya suposen una taxa de 0,58 morts homicides per cada 100.000 habitants, similar a la registrada a Txèquia, Itàlia, Noruega o Suïssa, segons les últimes dades de l’oficina estadística de la Unió Europea, Eurostat. Ara bé, l’evolució dels homicidis en aquests països ha sigut diferent. Per exemple, fa pocs dies, el ministeri de l’Interior italià assenyalava que entre el juliol del 2018 i el del 2019, s’havien produït un 14% menys d’homicidis al país. La mateixa tendència a la baixa han experimentat països com Espanya o Holanda.

Tot i així, el nombre d’homicidis per cada 100.000 habitants de Catalunya el 2018 queda molt per sota de l’estadística d’altres països: Dinamarca i Suècia, tornant a països de dimensions similars a Catalunya, se situaven en més d’un homicidi per cada 100.000 habitants, segons l’Eurostat, el doble que a Catalunya. Els països amb més morts homicides del rànquing son Letònia, Lituània, Estònia i Bèlgica.

Repunt a Madrid

Si la comparativa de dades es fa amb la Comunitat de Madrid i la capital espanyola, Catalunya i Barcelona hi surten perdent, especialment pel que fa a les sostraccions violentes: l’any passat a la capital espanyola (amb el doble de població que Barcelona) es van registrar 10.086 robatoris violents, enfront dels 12.277 de Barcelona. Ara bé, durant el primer trimestre de l’any, segons les últimes dades disponibles del ministeri de l’Interior, les sostraccions violentes a la capital espanyola van créixer un 8,2%.

En el conjunt de Catalunya, són 6.164 robatoris violents entre gener i març d’aquest any, gairebé el doble dels registrats a la comunitat madrilenya en el mateix període de temps. A Andalusia, amb més població, es van produir 1.740 sostraccions.