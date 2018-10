Catalunya lidera el nombre de desnonaments de tot l'Estat durant el primer trimestre

El nombre de llançaments hipotecaris o desnonaments practicats a Espanya en el segon trimestre de l'any va ser de 17.152, fet que suposa un augment de l'1,7% en taxa interanual després de quatre períodes a la baixa, segons les dades publicades avui pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Segons l'informe sobre els efectes de la crisi en els òrgans judicials, el repunt està vinculat a l'increment del 6,1% que han experimentat els llançaments derivats de la llei d'arrendaments urbans (LAU), no en va es van produir 10.491 procediments per impagament del lloguer (un 61,2% del total).

Aquesta xifres contrasten amb els desnonaments per execucions hipotecàries o embargaments d'una propietat per a la venda després de l'impagament d'un crèdit, que es van reduir un 8,5% (van representar un 33,1% del total), mentre que el 5,7 % restant es van produir per altres causes.

Les dades revelen, a més, que el nombre de llançaments sol·licitats entre l'abril i el juny va ser de 20.526, un 7,2% més respecte al mateix període de l'any anterior, dels quals 12.398 van acabar amb compliment positiu, cosa que significa un avanç interanual del 4%.

Amb tot, com recorda el CGPJ en una nota de premsa, el fet que un llançament sigui sol·licitat als serveis comuns de notificacions i embargaments no suposa que hagi estat ja executat.

Catalunya, al capdavant

Per comunitats autònomes, Catalunya, amb 4.170 (el 24,3% del total) va registrar el volum més alt de desnonaments executats durant el trimestre, seguida per Andalusia, amb 2.718; el País Valencià, amb 2.245, i Madrid, amb 1.878.

Tal com va passar durant els tres primers mesos de l'any, Galícia va mostrar una reducció superior al 50%, que des de l'òrgan dels jutges atribueixen a la vaga de funcionaris.

Atenent únicament als llançaments a conseqüència de procediments de la LAU, va tornar a encapçalar la classificació Catalunya, amb 2.589 (24,6% del total), seguida en aquest cas per Madrid, amb 1.467; Andalusia, amb 1.419, i el País Valencià, amb 1.212.

Pel que fa als desnonaments per execucions hipotecàries, Catalunya (1.181), Andalusia (1.132), el País Valencià (959) i Múrcia (528) van copar els quatre primers llocs.

L'informe destaca, però, la reculada de les execucions hipotecàries o embargaments presentades en aquest mateix període, quan van cedir un 6,2% fins a les 7.216.

Si bé va continuar el descens respecte al 2017, s'ha observat una desacceleració, ja que en els set trimestres anteriors les reduccions van oscil·lar entre el 26% i el 46,5%.

Per zones, va ser a Andalusia on se'n van iniciar més, 1.467 (el 20,3%), seguida de Catalunya (1.311), el País Valencià (954), Múrcia (631) i Madrid (627).