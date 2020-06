Vianants i ciclistes clamen per "recuperar" els carrers de les ciutats

"Confinem els cotxes" i "Ciutats lliures de fum" són les consignes amb què s'han mobilitzat aquest dijous centenars de persones d'una desena de ciutats catalanes per reivindicar una mobilitat més sostenible i treure als cotxes el protagonisme de l'escenari urbà. Pedalant o a peu, els membres de la plataforma Recuperem la Ciutat acompanyats de veïns de Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Premià de Mar, Mataró i Badalona s'han aplegat de manera cívica per reclamar una "reducció dràstica" dels vehicles privats als carrers i reivindicar més espai per als vianants i els ciclistes.

Els manifestants han demanat a les administracions que "aprofitin l'experiència del confinament i la desescalada" per accelerar la promoció del transport públic i la mobilitat no contaminant, així com la millora de l'espai públic per afavorir els passejos i fer les ciutats "més amables". Els impulsors de la iniciativa demanen a les administracions un pla de xoc urgent per convertir les calçades en vials prioritaris per a vianants i bicicletes a tots els carrers i accessos de les ciutats. I, com a mesures d'urgència en el transport públic, proposen la conversió del carril esquerre en carril bus a totes les vies d'accés a les grans ciutats i garantir el finançament del transport públic en la situació actual.

Avui, a Girona, hem vestit el carrer per recuperar la nostre ciutat. Caminem, anem amb bicicleta, patinets...Deixem el fum i el soroll del tràfic CONFINATS! ara és l'hora! #RecuperemLaCiutat pic.twitter.com/sQ0la2cgdO — Dafne llibertat (@lliurescomsom) June 11, 2020

"Aquest confinament deixa escenes urbanes inaudites: ciutats silencioses, olors que abans no se sentien, cants d'ocells, converses entre veïns de balcó a balcó... Per primer cop en dècades moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l'aire. Per primer cop en els últims 50 anys respirar a Barcelona no perjudica la salut", sentencia el manifest elaborat per la plataforma.

Segons els impulsors de la iniciativa, alguns estudis internacionals de la Xina, els Estats Units i Itàlia evidencien que les zones amb més pol·lució estan patint taxes de mortalitat i morbiditat més elevades pel coronavirus. "La població que fa anys que respira un aire contaminat col·lecciona més patologies respiratòries i cardiovasculars, cosa que pot portar a experimentar els efectes més greus del covid-19", concreta. Per això, diuen que es necessita que un "percentatge important" dels carrers es converteixin en espais per anar en bicicleta i caminar de manera segura, a més de potenciar la capacitat del transport públic per tal de garantir la distància de seguretat sanitària.

"La bicicleta ha d'esdevenir el vehicle prioritari del desconfinament perquè és el més net i eficient i permet desplaçaments llargs i garantir distàncies de seguretat", assegura el col·lectiu, que afegeix: "No estem parlant de vies secundàries o petites superilles, sinó de la necessitat d'una xarxa de vies sense vehicles de motor, que faciliti la mobilitat activa entre barris i entre ciutats en el cas de les metròpolis urbanes". En aquest sentit, e l manifest elogia la iniciativa de ciutats com ara Barcelona, Girona o Vic per reservar part de la calçada a bicicletes i vianants, a més de millorar el transport públic, tot i considerar-ho "insuficient" perquè encara afecta "pocs carrers i només la zona més cèntrica de les ciutats". Alhora, critiquen que Lleida o Tarragona no hagin fet actuacions en el mateix sentit.