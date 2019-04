Clara Ponsatí tancarà la llista de Jordi Graupera a Barcelona

L'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí tancarà la llista que encapçala Jordi Graupera a les eleccions municipals a Barcelona. Ponsatí, que és a l'exili, ha acceptat ocupar el lloc 41 de la candidatura Barcelona és Capital-Primàries. Fonts de la candidatura expliquen que, tot i que la llista s'ha confeccionat a través de primàries, s'han reservat alguns llocs al final, com el que ocuparà Ponsatí, per garantir que es compleixen els criteris de paritat.

Ponsatí es desmarca, d'aquesta manera, de la llista de Junts per Catalunya a les municipals –que en el cas de Barcelona està encapçalada pel també exconseller Joaquim Forn– tot i que sí que forma part de la candidatura per a les europees, el què ocupa el tercer lloc de la llista darrere de Carles Puigdemont i Toni Comín. D'aquesta manera, el nom de Ponsatí apareixerà en dues llistes diferents el 26 de maig, que és quan se celebren les eleccions municipals i europees.

En una nota difosa per Barcelona és Capital, l'exconsellera ha defensat que "es eleccions municipals a Barcelona "presenten una tria difícil" perquè hi ha, assegura, quatre candidatures independentistes i amb persones que estima i respecte en diverses d'aquestes candidatures. Ponsatí ha presentat la llista de Graupera com la "proposta que realment pot renovar la política de Barcelona". I Graupera jli agraeix que hagi acceptat la proposta: "Ponsatí representa la gent que mira de dir la màxima veritat disponible a la cara, sense faltar el respecte".