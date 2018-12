Colau i Bernie Sanders, units a Vermont contra l'extrema dreta

Donald Trump exerceix la seva política més restrictiva a la frontera dels Estats Units amb Mèxic, i avança la caravana emigrant procedent d'Hondures a un mes exacte de la presa de possessió de Jair Bolsonaro al Brasil, mentre Salvini aprova una nova llei d'immigració més dura a Itàlia.

Contra la consolidació d'un bloc d'extrema dreta al si d'importants potències econòmiques, polítiques i culturals, Ada Colau ha proposat avui "aliances construïdes des de baix" en un debat celebrat pel Sanders Institute a Burlington, Vermont.

El demòcrata nord-americà, que va perdre les primàries contra Hilary Clinton abans que Trump guanyés les eleccions, ha sigut l'amfitrió d'una taula rodona on també hi ha participat l'exministre de Finances grec Iannis Varufakis, entre altres personalitats. "Necessitem amplificar totes les alternatives que estem construint al voltant del món. Per provar que no estem sols i que el canvi és possible", ha dit Colau.

L'ara senador, per la seva banda, ha assegurat que "Trump va ser president perquè ningú no parlava del dolor que hi ha en aquest país" i ha destacat la necessitat de desenvolupar "una agenda que atengui els problemes de tots els ciutadans, no només de l'1%", referint-se als més rics. "Cal que parlem també del poder que té Wall Street, del poder que tenen les farmacèutiques, les companyies d'assegurances, la indústria de combustibles fòssils", ha afegit.