El govern de Colau vol que Entença deixi de ser una via ràpida i estudia fer-hi un carril bici

Si el carrer Aragó de Barcelona pot tenir un carril bici per poder-lo recórrer de punta a punta, el carrer Entença també. És la idea que va defensar ahir a l'audiència pública de l'Eixample el regidor Jordi Martí. Ho va fer per respondre a les associacions de veïns i escoles de la zona que demanen pacificar aquesta "autopista". En la línia de la proposta que defensen les entitats, el regidor va exposar ahir que, segons el seu criteri, un dels quatre carrils del carrer s'hauria de convertir en "ciclable", tot i que es tracta d'una proposta que encara no té concreció. Sí que en té les mesures que s'han de fer a l'entorn de les escoles públiques Xirinacs i Entença, que el curs que ve estaran en mòduls al recinte de l'antiga presó Model amb accés des del carrer Entença.

Es preveu que a partir del setembre s'hi incorporin elements de pacificació per fer més segures les entrades i sortides dels alumnes. I la idea del govern municipal és que l'actuació no es quedi aquí, tot i que de moment no s'han detallat quins seran els passos següents, ni quin calendari es preveu.

Segons el regidor del districte, els canvis per restar pes al trànsit haurien d'anar a més de bracet amb la transformació de la Model en un pol d'equipaments i un nou espai verd. Martí defensa que el carrer Entença hauria de deixar de ser una "via ràpida" perquè ara començarà a concentrar noves activitats, com la de les mateixes escoles i la de les persones que passegin pel parc, i, per tant, s'haurà d'adaptar als nous usos. "No pot ser que tinguem una autopista passant per davant d'una de les zones d'equipament i verd més importants que estem construint a l'Eixample", va defensar.

El govern de Colau, de fet, ja va respondre que estava treballant en mesures per pacificar aquesta via després de la mobilització veïnal demanant que s'adoptessin mesures per reduir els prop de 20.000 vehicles que es calcula que circulen diàriament per un carrer on hi ha tres escoles i quatres llars d'infants.

L'alcaldessa va fer molta incidència durant la campanya electoral en la necessitat de reduir el trànsit a l'Eixamle. Una de les primeres grans actuacions que es van anunciar en aquest àmbit va ser la dels talls de cap de setmana al carrer Aragó, on la setmana passada, i en el context de la crisi del covid, s'hi va afegir un carril bici que es posarà en marxa a l'octubre. A més, a principis d'any Colau i la responsable d'Urbanisme, Janet Sanz, van presentar un pla per pacificar l'entorn de les escoles amb mesures com ara dibuixar-hi una mena de plaça al davant o fixar una velocitat màxima de 20 km/hora als carrils del davant. Precisament l'anunci d'aquest pla, que sí que preveia alguna actuació al carrer Entença però no n'alterava el trànsit, va ser el detonant de la mobilització veïnal per demanar canvis que anessin més enllà.