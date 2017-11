Colau, sobre el Govern empresonat: "Ser a la presó no els fa intocables: hauran de donar explicacions"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha tornat a referir avui a la situació dels membres del Govern empresonats. I, després de reiterar que és una "vergonya que siguin a la presó", ha assegurat que quan siguin alliberats hauran de donar explicacions del què van fer. "Ser a la presó no els converteix en intocables", ha dit, i ha afegit que han tingut responsabilitats de govern i que s'hauran d'explicar per com s'ha conduït el procés sobiranista. "Ahir mateix la consellera Ponsatí reconeixia que no estaven preparats [per proclamar la República]", ha assegurat en una entrevista a RAC1. L'alcaldessa ha defensat, en aquesta línia, que el Govern "va decidir tirar pel dret amb la DUI simplement per la por que se'ls digués traïdors" i que Catalunya "es mereix explicacions".

En la mateixa línia s'ha expressat en una entrevista a TV3 el candidat dels comuns a la Generalitat a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, que ha criticat que "no hi havia una majoria social, ni estructures d'estat, ni reconeixement internacional" per proclamar la independència. "Per responsabilitat el Govern ho havia d'haver explicat abans, perquè les coses no han sigut com van dir i no han fet cap favor al país", ha afegit el coordinador general de Catalunya en Comú (CatComú). El candidat ha subratllat que "no és sostenible com a país seguir amb el full de ruta de Junts pel Sí després del 21-D" i ha reiterat la seva aposta per compartir punts programàtics com l'anul·lació del 155 o la llibertat dels presos amb la resta de partits independentistes, però ha revelat que encara no n'han parlat.

Colau ha deixat clar que els vots dels comuns no s'han de sumar ni al bloc independentista ni al bloc unionista. "Volem acabar amb la política de blocs, que només ha portat Catalunya al desastre", ha defensat. "No he triat independència". L'alcaldessa de Barcelona ha respost a aquells que l'acusen de sumar-se, amb la seva ruptura amb el PSC, al bloc independentista. Colau ha defensat que el divorci és una decisió presa per una "qüestió de democràcia" perquè els socialistes "no només no han condemnat, sinó que han ajudat a construir" la "suspensió de l’autogovern de Catalunya i l’empresonament de mig Govern, que és un fet insòlit i terrible". L'alcaldessa ha lamentat que el PSC no consultés les seves bases sobre el suport al 155, cosa que, ha dit, hauria fet innecessària la consulta a les bases dels comuns, que es va traduir ahir en el divorci del govern municipal. Colau no ha volgut detallar què va votar ella en aquesta consulta, però ha assegurat que s'identifica plenament amb el resultat.

L'alcaldessa ha detallat que el primer que va fer quan va conèixer els resultats de la consulta va ser trucar al cap de files del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, i que aquest matí tenen previst trobar-se. Colau ha detallat que haurien preferit no haver de celebrar la consulta, però que fa moltes setmanes que parlen tant amb Collboni com amb Miquel Iceta sobre la posició dels socialistes amb el 155 i que no han pogut evitar aquest desenllaç. "El comportament del PSC ha caigut com una bomba atòmica a Catalunya", ha sentenciat.

L'alcaldessa ha defensat la manera com es va celebrar la consulta i ha criticat aquells que els acusen de tenir un resultat predefinit. "Em sembla molt lleig que hi hagi gent que digui que la decisió ja estava presa. Ningú no sabia el resultat. S'ha elaborat de manera molt curosa amb molts debats previs presencials", ha assegurat.

"Responsabilitat" pels pressupostos

Sobre la situació que queda a Barcelona després de la ruptura amb els socialistes, Colau ha defensat que seguiran treballant amb geometria variable, però prioritzant els acords amb les forces d'esquerres. "Tenim la mà trencada en el pacte", ha defensat. I ha posat l'exemple dels pressuposts, que s'han d'admetre a tràmit en la comissió d'economia de demà: "No necessitem que també Barcelona es bloquegi. Crido a la responsabilitat de tots els grups", ha dit.

Colau ha defensat que no hi ha dubtes sobre la continuïtat del Mobile a Barcelona i ha dit que l'impacte sobre el turisme que va tenir l'atemptat del 17-A va ser baix, però que, en canvi, "la DUI, el 155 i la repressió" sí que "han generat neguit en l'activitat econòmica".