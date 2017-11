Colau porta el concepte de 'superilla' a l'atenció domiciliària

Al cap de l'any, el servei d'atenció domiciliària (SAD) de l'Ajuntament de Barcelona atén unes 20.000 persones i la despesa mitjana per usuari és de 3.153 euros anuals. I, tenint en compte l'envelliment progressiu de la societat, tot indica que la demanda anirà a més. El consistori ha presentat avui quatre projectes pilot per avançar cap al que considera un sistema d'atenció més comunitari i arrelat al territori. És al que es refereix com a "superilles socials". La intenció és crear petits equips autogestionats -format cadascun per una desena de professionals- que es facin càrrec de manera compartida de grups d'una cinquantena de veïns d'una mateixa zona. Els primers barris que provaran la proposta són la Marina, Vilapicina i la Torre Llobeta, Sant Antoni i el Poblenou. Aquests dos últims, de fet, han sigut, també, els primers de la llista en la implantació de les superilles com a model de trànsit i ara testaran l'aplicació del concepte a l'àmbit social. La intenció del consistori és aplicar el model al conjunt de la ciutat i aconseguir que els usuaris puguin establir un vincle més fort amb els cuidadors.

El model ha de permetre també, segons ha remarcat avui la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, generar ocupació estable. L'Ajuntament ha estudiat les condicions laborals de les treballadores d'aquest servei -el 91% son dones- i ha determinat que quasi el 40% tenen contractes temporals i que el 97% tenen un sou inferior als 1.000 euros mensuals nets en 14 pagues. En gran part, perquè el model actual concentra molt les hores de feina durant la franja del matí i impossibilita fer contractes de més hores: el 71% treballen menys de 37 hores setmanals. En paral·lel a aquestes proves de canvi de model, l'equip de Colau continua estudiant la possibilitat d'incrementar el control públic del servei, que és el segon contracte més gran de l'Ajuntament, amb un pressupost de 75 milions d'euros anuals.

El model de superilles que ara es prova ha de permetre, segons el consistori, treballar en un àmbit de proximitat i, per tant, reduir desplaçaments i aconseguir un tracte pròxim entre professionals i usuaris. Un dels quatre projectes pilot que ara comencen, el de Vilapicina, incorporarà també un assaig addicional de millora de la integració social i sanitària amb la implicació del CAP Cotxeres.

En l'última edició del concurs públic per adjudicar el SAD, el 2016, les constructores Clece i Valoriza van desbancar l'empresa social Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), que prestava el servei en dues de les quatre zones de la ciutat, tot i la decisió de reduir al 20% el pes de l'oferta econòmica en el concurs.