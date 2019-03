Colau contraprograma la manifestació de Vox amb una festa per "celebrar la vida"

Colors en comptes del blanc i negre. És la consigna que ha llançat avui l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, per convocar un acte festiu aquest dissabte que serveixi per contraprogramar la manifestació de Vox a la plaça Espanya. A través del seu canal de YouTube, Colau ha llançat una crida a fer una festa "amb colors" davant els "rancis del blanc i negre". "Els rancis voldrien que hi anéssim. No hi anirem, però tampoc ens quedarem a casa", ha apuntat. La convocatòria s'enfoca, segons Colau, a "celebrar la vida", i fer-ho "amb molts colors".

L'acte serà a la ronda de Sant Antoni a dos quarts de dotze del matí, mitja hora abans de la concentració del partit ultradretà. "Som més els que defensarem que l'amor venç l'odi", ha conclòs. Dissabte passat ja es va convocar una manifestació a Barcelona per protestar contra l'acte de Vox del 30 de març.

Colau ha remarcat que "els rancis" fa temps que la busquen, fent piulades i insultant-la. Fins i tot, ha continuat, li han posat una querella perquè només busquen "provocar per sortir a la televisió i que això els doni més vots". S'ha referit a la querella interposada per Vox per no haver-los cedit el Palau Sant Jordi per fer un gran acte el 30 de març. L'argument va ser que s'hi havien de fer feines de manteniment.