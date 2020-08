El govern de Colau carrega contra el decret de turisme de la Generalitat: "Posa la catifa vermella a Airbnb"

El govern d'Ada Colau ha posat el crit al cel davant el nou decret de turisme aprovat aquest dimarts per la Generalitat, que permet als propietaris de pisos a Catalunya llogar habitacions a turistes. En un missatge a Twitter aquest dimecres, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha dit que la nova regulació de les "llars compartides" és una "catifa vermella" a Airbnb i suposa, per tant, deixar les "portes obertes per especular amb el lloguer d'habitacions". Martín critica, d'altra banda, que es posi "tota la pressió" als ajuntaments a l'hora d'"inspeccionar i controlar" aquesta activitat.

El Govern de la Generalitat posa la catifa vermella a Airbnb: portes obertes x especular amb el lloguer d'habitacions i tota la pressió pels Ajuntaments q hauran d'inspeccionar i controlar. I això ho aprova un Consell de Govern on està ERC! I el dret a l'habitatge? Rectifiqueu pic.twitter.com/iEHvqhPzlz — Lucia Martín (@Lucia_MartinG) August 5, 2020

La regidora destaca en el tuit que el decret l'hagi aprovat un govern on hi ha ERC: "I el dret a l'habitatge?", pregunta als republicans, als quals demana que rectifiquin. "No és el decret que necessitem. Barcelona no es quedarà de braços plegats. Protegirem el dret a l'habitatge", ha afegit a la mateixa xarxa social la tinenta d'alcalde Janet Sanz. Malgrat que en un primer moment portaveu municipal d'ERC, Jordi Coronas, havia admès que la mesura el "preocupa", més tard, i un cop llegit el decret, ha respost a les crítiques de Barcelona en Comú matisant l'alarma per la nova regulació i recordant a l'executiu de Colau que fa uns mesos va votar a favor de regular les "llars compartides".

Ja he pogut accedir al decret sobre el lloguer d'habitacions turístiques en llars compartides que teniu aquí, i val a dir algunes coses (fil 1) https://t.co/xo7YeEsmlf pic.twitter.com/KIZ1u7JRUh — Jordi Coronas (@jordicoronas) August 5, 2020

"El govern municipal demanava l'empara legal per acotar l'activitat de llars compartides i ja el té. No entenc gaire, doncs, la reacció dels comuns, i menys quan vam pactar el text presentat i aprovat a Barcelona", ha afirmat Coronas en un fil a Twitter que deixa clar que el nou decret "permet als ajuntaments (Barcelona, per descomptat) regular per deixar fora d'ordenació aquesta activitat. Una activitat que en l'actualitat existeix però no està regulada", afegeix. La nova regulació estableix un any de termini per a l'entrada en vigor de la normativa perquè els ajuntaments puguin fer la seva regulació a través de les ordenances municipals.

En qualsevol cas, però, el propietari del pis podrà llogar habitacions de l'habitatge principal a un màxim de quatre persones i per un termini igual o inferior a 31 dies. El titular haurà de viure en aquest habitatge i compartir-lo amb els turistes. Amb aquesta regulació, es treu de la "alegalitat" un model que ja existeix i que es pot trobar en algunes plataformes de l'economia col·laborativa, segons va destacar aquest dimarts el director general de Turisme, Octavi Bono. Segons les estimacions de la Generalitat, a Catalunya hi ha al voltant de 14.000 habitatges d'aquest tipus, dels quals gairebé 10.000 són a Barcelona.

Airbnb aplaudeix la regulació: "És un pas endavant"

La multinacional Airbnb, de fet, ha qualificat el decret de "pas endavant" per als ciutadans que comparteixen l'habitatge a la capital catalana i a la resta del territori, on "han patit la seva contínua inseguretat normativa els últims anys". En un comunicat aquest mateix dimecres, la companyia assegura que el seu objectiu ha sigut "treballar amb les autoritats i els municipis catalans en un marc regulador que pogués ajudar els residents a allotjar viatgers a casa seva de manera responsable, diversificant el turisme, protegint l'habitatge, seguint la normativa vigent i pagant els seus impostos". Airbnb defensa que compartir habitatge és "essencialment bo" per a les ciutats i municipis catalans i que és "una font d'ingressos vital per a moltes de les seves famílies".