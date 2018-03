Colau encara el ple que tombarà el projecte del tramvia

Havia de ser el ple de la batalla definitiva entre l'equip de Colau i ERC pel 'no' dels republicans al projecte del tramvia. Havia de ser un intercanvi de retrets encès per intentar deixar clar, d'una banda i de l'altra, que la culpa del bloqueig del projecte és de l'altre. Però l'escenari polític que viu el país ho ha fet canviar tot. La tristesa s'ha apoderat aquest divendres del ple de Barcelona després que hagin arribat notícies com la decisió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de marxar a l'exili i a l'espera de si el Suprem decideixi avui si hi ha més presos polítics. El ple ha fet fins i tot un recés a proposta de l'alcaldessa per "pair emcocions" i comuns i republicans s'han fos llavors en una abraçada. Avui, la batalla municipal queda en un segon o un tercer pla, però la votació del tramvia continua a l'ordre del dia i les posicions de BComú i ERC continuen enrocades.

L'entrada dels regidors republicans a l'Ajuntament de Barcelona no ha estat plàcida. Membres de la plataforma Unim els Tramvies s'havien concentrat a les portes del consistori per recriminar als republicans que bloquegin l'avenç del projecte d'enllaç del Trambaix i el Trambesòs en el pla d'aquest divendres. Cap dels últims moviments no ha permès a l'equip d'Ada Colau fer canviar d'opinió als republicans, que avui votaran en contra del protocol que el govern porta a votació per fer possible l'enllaç tramviari per la Diagonal.

L'última oferta dels comuns, la que van llançar ahir per intentar lligar un acord 'in extremis' que salvés el seu projecte estrella, era un "acord polític" que havia de servir per deixar de banda el protocol que ERC no veu amb bons ulls perquè entén que no compromet el retorn públic de la inversió i pactar una declaració que preveu que el projecte d'urbanització i el conveni amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per fer el tramvia es voti, com a molt tard, en el ple de juny.

No hi ha hagut canvis. ERC es manté en el 'no' a la proposta de Colau. I el govern, de moment, manté la votació del seu protocol en l'ordre del dia de ple. Serà una derrota anunciada perquè Colau només obtindrà els vots positius dels seus regidors, els del PSC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates) i això la situa amb només 16 vots a favor i 25 en contra.

La presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, que forma part de la plataforma Unim els Tramvies, ha assenyalat directament el cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, com a responsable del bloqueig. Menéndez ha lamentat que Bosch no els volgut ni rebre i ha lamentat que la ciutat "no es mereix això". I mentre ella feia les declaracions, accedia a l'Ajuntrament el regidor d'ERC Jordi Coronas i el president de la plataforma de Promoció del Transport Públic, Ricard Riol, li retreia la decisió dels republicans de demanar al ple que es destini el pressupost del tramvia a obres pendents al metro. "No feu demagògia", li ha cridat, després de remarcar que amb els diners del tramvia no es poden pagar grans obres del metro.

"Son moments difícils"

Ja a dins de l'Ajuntament, el ple ha engegat amb les paraules del líder del PDECat a Barcelona, Xavier Trias, lamentant la decisió de mantenir a la presó qui va ser la seva mà dreta al consistori, Joaquim Forn, i agraint a l'alcaldessa que el visités a Estremera. Passada una estona i quan ha arribat al ple la notícia que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, marxa a l'exili, Colau ha interromput la sessió per traslladar la seva solidaritat als regidors d'ERC. "Son moments difícils", ha lamentat l'alcaldessa. Les mostres de solidaritat per part de diferents grups s'han repetit durant la sessió. "Estem tristos i us ho volem traslladar", ha assegurat la regidora socialista Carmen Andrés. El cap de files republicà, Alfred Bosch, ha fet servir la seva primera intervenció per agrair les mostres de suport -sobretot, ha dit, les dels adversaris polítics- i per recordar que Marta Rovira sempre recomanava que "passi el que passi que, en la mesura del possible, ens agafi treballant". Segons el republicà, en funció de les notícies que arribin de Madrid, serà impossible seguir treballant. Bosch ha lamentat que per "ser lliure, mare i companya" hagi de marxar a l'exili.

El primer punt de la sessió d'aquest divendres ha sigut la presentació de l'informe anual de la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que ha repassat problemàtiques com l'accés a l'habitatge. Segons la defensora dels barcelonins, hi ha hagut avenços en atenció als desnonaments i habitatge d'emergència, però la situació continua sent complicada i ha demanat canvis a la llei d'arrendaments urbans (LAU). Vilà ha llançat propostes com allargar el títol de transport T-16 fins als 18 anys o fer processos consultius amb els veïns abans d'implantar noves superilles.