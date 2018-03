Colau visita els presos a Estremera i Soto del Real i demana el seu alliberament

L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau ha visitat avui al president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez a la presó de Soto del Real, així com també al conseller Joaquim Forn a Estremera. La mateixa Colau així ho assegurava a través del seu compte de Twitter, en què també ha explicat que "no ha estat possible" veure Oriol Junqueras.

Avui he visitat Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Quim Forn a la presó (tb volia veure Oriol Junqueras però no ha estat possible). Que estiguin en presó preventiva és injust. Que estiguin a centenars de quilòmetres de casa seva és cruel. Han de quedar en llibertat quan abans (1/2) — Ada Colau (@AdaColau) 21 de marzo de 2018





"Que estiguin en presó preventiva és injust. Que estiguin a centenars de quilòmetres de casa seva és cruel", ha sentenciat l'alcaldessa a través a partir d'un fil a la xarxa social. De fet, l'alcaldessa ja s'havia posicionat en altres ocasions a favor de l'apropament dels presos a centres penitenciaris de Catalunya. De la mateixa manera, Colau ha exigit que "han de quedar en llibertat quan abans".



D'altra banda, l'alcaldessa ha considerat que la solució per a Catalunya "passa per recuperar l'autogovern", apel·lant a "bastir ponts i tornar al diàleg entre els què discrepem". L'alcaldessa de BCN en Comú ha sentenciat que la "judicialització de la política" només serveixen per allunyar-se d'aquesta solució.