Colau busca un acord polític 'in extremis' per salvar el tramvia

El govern d'Ada Colau diu que no tira la tovallola i que confia en un "acord polític ampli" que permeti desbloquejar el projecte del tramvia abans que comenci el ple de demà. El termini venç a les 10.00 h i, segons ha explicat avui la tinent d'alcalde de l'àrea d'Urbanisme, Janet Sanz, el que s'ha posat sobre la taula dels republicans és una entesa que vagi més enllà del protocol que es porta a votació i que ERC no veu amb bons ulls. Així, l'última esperança dels comuns és tancar, abans del ple, un acord per tirar endavant l'enllaç i retirar llavors la votació del protocol de l'ordre del dia. Segons ha explicat Sanz, el govern comparteix amb ERC la preocupació perquè el tramvia sigui un projecte públic, que reverteixi en el sistema públic. Si això tirés endavant, el ple de demà no votaria el projecte del tramvia. L'acord seria de caràcter genèric i no entraria en les concrecions del protocol. El govern de Colau, doncs, ja no preveu en cap cas aprovar el protocol elaborat per tirar endavant l'enllaç, però creu que encara queden minuts de partit per salvar el projecte.

Els republicans, però, no compren aquesta última oferta. Hi veuen un pas més en la campanya de pressió dels últims dies. Asseguren que el govern no ha ofert res de nou i que l'última proposta evidencia que la de demà és una "votació simbòlica" i que no compromet el projecte. Defensen que els arguments expressats avui són "contradictoris" i els reforcen en el seu 'no'.

Quan faltaven deu dies per a la votació de demà, el cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, ja va avançar en una entrevista a l'ARA que el seu grup votaria en contra del protocol que el govern portaria al ple. I res no ha canviat des de llavors. Ni les reiterades ofertes de mà estesa per negociar de l'equip de Colau, ni la pressió amb imatges de com quedaria la Diagonal reformada, ni les informacions sobre l'impacte positiu que tindria en el comerç no han fet que els republicans canviïn de posició. Continuen condicionant el seu 'sí' al fet que el govern presenti un conveni tancat amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que comprometi el retorn públic de la inversió. I l'equip de l'alcaldessa continua defensant que això està garantit, que "tota la feina està feta" i que, com a pas previ al conveni, cal l'acord polític del ple per validar el projecte.

En el ple de demà, ERC ja ha anunciat que hi presentarà una proposició en què demana que el pressupost previst per al tramvia, si no s'aconsegueix tancar un conveni, es destini a millores pendents al metro i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com el tram central de la L9 i la L10.

El govern va intentar desbloquejar la situació, dilluns, amb una reunió a l'ATM amb representants d'ERC i la CUP per esvair dubtes. La trobada va ser tensa i no va aconseguir els resultats que BComú perseguia. Els dubtes sobre el model de gestió que han manifestat les dues formacions es mantenen, ja que el govern no es planteja recuperar les concessions fins que vencin, el 2032. El protocol que es portava a votació recollia, segons el govern, que tots els diners que s'inverteixin en l'enllaç no beneficiaran les empreses privades que exploten el servei, sinó que repercutiran en el transport públic, però ERC demana un conveni que fixi un criteri d'obligat compliment i no només "bones intencions".

Qui sí que ha avançat que votaria a favor de la proposta d'enllaç és el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates). El seu vot també era necessari perquè el projecte tirés endavant si, finalment, acabava sumant els regidors d'ERC. Demòcrates ha sotmès la decisió a votació entre els seus voluntaris i el 'sí' s'ha imposat amb el 61,6% dels vots. Ardanuy, però, ha fet propostes de "millora" al projecte, com un pla per als edificis de l'avinguda o millorar la zona verda.

Sense funerària... de moment

El que no es votarà segur al ple de demà és la creació de la funerària pública. El govern continua negociant amb el PSC, però ERC, que havia garantit el seu suport al projecte, ha avisat que si la votació no es fa demà -que no es farà-, el pacte queda trencat. Els republicans entenen que si el projecte no s'aprova de seguida no hi haurà temps per oferir els enterraments 'low-cost' a l'estiu com s'havia anunciat i que, per tant, el pacte ja no es manté.