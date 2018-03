ERC tombarà el tramvia de Colau: "Votarem que no"

Fi del serial. L'equip d'Ada Colau no aconseguirà sumar prou suports per aprovar la seva proposta d'allargar el tramvia des de les Glòries fins a Verdaguer en el pròxim ple. El cap de files d'ERC a la ciutat, Alfred Bosch, ha avançat en una entrevista que l'ARA publicarà aquest dimecres que el seu grup votarà que no a la proposta del govern municipal.

Només BComú i el PSC estan clarament alineats amb el projecte –que també podria seduir el regidor no adscrit–, per tant, l'enllaç no sumarà prou vots per tirar endavant. Cs se situa ara mateix entre el 'no' i l'abstenció i la CUP també és crítica amb la proposta. El PDECat i el PP s'inclinen per fer l'enllaç amb una línia de bus elèctric, és a dir, que votaran en contra. Ja no hi ha cap suma que faci possible que un dels projectes estrella de Colau i el canvi en la mobilitat més discutit dels últims anys a la ciutat vagi endavant. L'alcaldessa ja havia renunciat a portar a votació la unió del tramvia per la Diagonal i havia reduït la connexió al tram entre Glòries i Verdaguer, com recollia ERC en el seu programa. Però l'acord no serà possible.

Bosch lamenta que en la proposta que va presentar ahir la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, no hi hagi un pla de gestió detallat que especifiqui qui sortirà beneficiat de la inversió de prop de 200 milions d'euros que avançaria l'Ajuntament per connectar els tramvies. Ara i fins que venci el contracte el 2032, els tramvies estan operats per empreses privades. "Els operadors privats ja tenen beneficis ara, si tripliquem el passatge, com està previst, triplicaran els beneficis?", es pregunta Bosch, que lamenta que el consistori no es plantegi recuperar la concessió fins al 2032. "És un mal negoci per a la ciutat", defensa l'alcaldable d'ERC.

Bosch assegura que la proposta del govern d'ajustar la tarifa tècnica –els diners que la Generalitat paga a les concessionàries a canvi de la inversió– a la nova entrada d'usuaris prevista un cop es posi en marxa el primer tram nou del tramvia son només "bones intencions". "No votarem bones intencions", sosté. "El que es proposa és una inversió milionària per beneficiar uns privats i això no és el que vol ERC ni el que vol Barcelona", conclou.

"El que han de fer és retirar-ho i fer-ho bé", assegura el republicà sobre quins han de ser els propers passos del govern amb el projecte del tramvia. "D'ara i fins al final del mandat, difícilment es posarà un sol rail, el que fan ara és una votació simbòlica perquè els interessa que tothom es signifiqui", defensa.

El cap de files d'ERC també critica que se centri el focus en el tramvia i no es parli de d'altres projectes importants per al transport públic a la ciutat –que no estan operats per empreses privades– com acabar la L9 i la L10 o portar la L4 a la Sagrera.