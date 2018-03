ERC demanarà destinar la inversió prevista per al tramvia a obres pendents del metro si no hi ha acord

ERC ha acabat de sentenciar avui les intencions del govern d'Ada Coalu d'aprovar, en el ple de demà, el protocol que permet la connexió dels tramvies. Els republicans, que reiteren que votaran en contra de la proposta perquè no inclou un conveni tancat amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que especifiqui a qui beneficia la inversió, demanaran que, si no s'consegueix aquest conveni, es destini el pressupost previst per al tramvia a obres pendents a la xarxa de metro i Ferrocarrlis de la Generalitat de Catalunya. La proposició que portaran demà a votació demana avançar en infraestructures que, a diferència del tramvia, són de gestió pública. Demanen invertir en el tram central de la L9 i la L10, la L4 de La Pau a La Sagrera, la L2 de Paral·lel a Zona Franca i la connexió de FGC entre Espanya i Gràcia.

El president del grup municipal d'ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha manifestat que "no s’entendria que el govern de Colau votés en contra de les obres pendents al metro i FGC", i ha recordat que es tracta de projectes aprovats i iniciats.

El govern municipal, al seu torn, ha anunciat una compareixença, aquest migdia, per explicar com encaren la votació d'aquest divendres. Fins ara, i tot i no comptar amb el vot necessari d'ERC, l'equip de Colau s'ha mantingut convençut de portar el projecte a votació per obligar tothom a posicionar-se i acabar amb el culebrot de les últimes setmanes.