Colau no ha multat mai el propietari de l’edifici de la Rimaia

Ha tingut un bloc de pisos buit durant 26 anys al barri del Raval de Barcelona, però mai no ha estat sancionat per incomplir la llei del Dret a l’Habitatge. Tot i que l’equip d’Ada Colau va anunciar, a finals del 2016, que obria un expedient a la immobiliària Camat, propietària del bloc de pisos de luxe que en diferents èpoques ha estat ocupat pel centre social la Rimaia, el consistori no va arribar a engegar mai aquest procés. Segons confirmen a l’ARA fonts municipals, quan es van obrir les diligències prèvies es va veure clar que la sanció no podria anar endavant: es va constatar que l’edifici, situat al número 12 de la ronda Sant Pau, no estava donat d’alta com a habitatge, que és un requisit necessari per poder sancionar els propietaris que mantenen pisos buits sense cap justificació durant més de dos anys. A més, els serveis jurídics municipals també van valorar que el fet que l’edifici hagués estat ocupat de forma intermitent durant diferents períodes també dificultava poder demostrar que havia passat dos anys seguits buit.

No obstant això, el consistori va emetre una nota de premsa a finals del 2016 -abans de fer aquestes comprovacions- informant que ja s’havia obert l’expedient a la propietat per haver incomplert la funció social dels habitatges . El text informava que la immobiliària havia refusat les diferents ofertes que li havien posat sobre la taula per donar ús als pisos, que són d’alt estànding i tenen uns 200 metres quadrats -un sol pis per planta-, cinc habitacions, tres lavabos i complements de luxe com un jacuzzi. L’Ajuntament precisava que l’expedient s’havia obert pels cinc habitatges en desús que hi ha al bloc i deixava clar que les multes coercitives començaven amb imports de 5.000 euros -25.000 euros pel conjunt de la finca- i es podien elevar fins als 75.000 euros per pis. S’avisava, també, que l’expedient podia derivar en sancionador i traduir-se en una multa de 500.000 euros. Res d’això es va materialitzar. Ni l’expedient inicial, ni les sancions.

“Ens vam precipitar en l’anunci”, admeten des de l’equip d’habitatge de l’Ajuntament, que apunten que ara són “més rigorosos” i no expliquen les diligències prèvies. L’anunci, de fet, arribava en plena polèmica per l’amenaça de desallotjament de l’edifici, que en aquella època acollia famílies vulnerables -algunes amb menors- i després que el govern municipal s’hagués posicionat en contra del desallotjament. El següent pas va ser l’anunci de sancions. Però tal com ha pogut saber ara aquest diari, les multes no van estar mai sobre la taula de la propietat, que, de fet, consultada per l’ARA es va manifestar indignada per l’amenaça de sancions.

Obres en marxa

La immobiliària té llicència d’obres des de l’estiu i ara treballa en la fragmentació dels pisos -se’n volen fer dos o tres a cada planta- per poder-los treure al mercat. Els veïns, però, recelen del projecte perquè no hi veuen operaris des d’abans de Nadal. La idea de la propietat, segons explica un portaveu de Camat, és poder tenir els pisos acabats el 2020 i intentar, llavors, comercialitzar-los per primera vegada.