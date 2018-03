Colau cedeix i portarà a votació només la connexió del tramvia fins a Verdaguer

La connexió del tramvia per la Diagonal que el govern d'Ada Colau sotmetrà a votació del ple municipal inclourà només el projecte del primer tram, que unirà la plaça de les Glòries fins a Verdaguer. Els comuns han preferit rebaixar l'ambició de la proposta de la connexió i deixar per més endavant l'aprovació del segon tram, el que arribarà fins a Francesc Macià, per intentar forçar que PSC i ERC a donin suport al projecte i pugui tirar endavant.

La tinent d'alcalde Janet Sanz ha presentat aquest dilluns la proposta de protocol de col·laboració amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que es compromet a aconseguir que les administracions guanyin pes en la gestió del futur tramvia a través d'un operador públic. El document també inclou que el finançament de les obres serà públic: l'Ajuntament n'assumirà inicialment lel finançament i després pactarà com recuperar els recursos amb l'ATM.

Sobre la tarifa tècnica -els diners que la Generalitat paga a les concessionàries a canvi de la inversió-, s'haurà d'ajustar a la nova entrada d'usuaris prevista un cop es posi en marxa aquest primer tram nou del tramvia, que es finançarà amb diners públics. Sanz ha insistit que es vol garantir "el rescabalament de la inversió pública des del minut zero".

La tinent d'alcalde, però, no ha aventurat cap xifra de l'import d'aquesta tarifa tècnica. "L'hem de treballar amb la Generalitat, que és qui paga a través de l'ATM", ha insistit. Els càlculs de l'Ajuntament són que el tramvia augmentarà un 30% els viatgers de la banda Besòs un cop es posi en marxa el tram fins a Verdaguer.

Malgrat tot, la voluntat és que el tramvia passi a ser de gestió pública, les concessions amb empreses privades que exploten ara el Trambaix i el Trambesòs no acaben fins al 2032. Es va descartar el rescat de la gestió abans que vencin els contractes per l'elevat cost que podia implicar i la inseguretat jurídica.

L'hora de mullar-se

Amb el document sobre la taula dels grups municipals, ara els toca a l'oposició pronunciar-se. El PSC, que és l'únic grup de l'oposició que fins ara s'ha manifestat de manera clara a favor de l'enllaç del tramvia, ha posat tres condicions a l'equip de Colau per mantenir el seu suport al projecte. La primera, que és la que pot ser més determinant, és justament la de sotmetre a votació del plenari la connexió només entre la plaça de les Glòries i Verdaguer. El cap de files del PSC, Jaume Collboni, defensa que és aquest el tram que té prou consens polític per anar endavant -és el tram que ERC portava al seu programa electoral.

Els socialistes entenen que aquesta part de la Diagonal és, a més, la que necessita la reforma amb més urgència. La segona condició que han posat és que l'Ajuntament faci un estudi de viabilitat d'implantació de nova activitat econòmica a l'avinguda. I la tercera, que tiri endavant una millora del paviment entre Verdaguer i el Cinc d'Oros.

Sanz ha insistit que la proposta d'acord és sensible al que demanaven el PSC -tirar endavant només el primer tram de connexió- i especialment ERC, a qui la tinent d'alcalde ha recordat que incloïa aquest projecte al seu programa electoral. "No m'imagino Alfred Bosch votant amb Fernández Díaz [del PP] en un projecte com aquest", ha dit Sanz, que ha recordat que molts municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), on tant ella com Bosch són vicepresidents, esperen impacients aquesta connexió per millorar la mobilitat.

El govern municipal centra aquestes setmanes la pressió en el grup municipal d'ERC, que pot tenir la clau per desencallar el projecte. El que sembla clar, a hores d'ara, és que Barcelona en Comú i el PSC (15 regidors en total) veuen amb bons ulls la unió i que el PDECat i el PP (12 regidors en total) aposten per fer-la amb una línia de bus elèctric. Si ERC i el regidor no adscrit votessin a favor de l'enllaç, el projecte tiraria endavant.

Però sobre la taula també hi ha altres vies, com una possible abstenció d'ERC sumada a la de Cs, i està per veure, també, quin serà el posicionament definitiu de la CUP. El projecte viurà la primera prova de foc en la comissió d'Urbanisme de dimecres, però els grups faran presumiblement una reserva de vot a l'espera del debat del ple. El projecte, doncs, se la juga al ple del 23 de març.

Ahir la cap de files de Cs, Carina Mejías, lamentava que ara "l'obsessió" de l'equip de Colau sigui el tramvia, quan hi ha obres com la de les Glòries o La Sagrera que entenen que són més "prioritàries". Cs assegura que l'enllaç no és prioritari ara mateix ni compta amb el consens suficient per anar endavant, tot i que deixa la porta oberta al fet que aquest escenari pugui canviar.