Colau redueix la dependència de l'Ajuntament de Barcelona de la banca tradicional i els mercats

Durant els quatre anys de mandat d'Ada Colau a Barcelona, l'Ajuntament ha reduït del 75% al 43% el pes de la banca tradicional i els mercats en el balanç gràcies a l'entrada de noves fonts de finançament com el bo sostenible (4,2%) i la banca ètica (4,2) i el reforçament de la banca pública (48,5%). Durant el 2018, el consistori, que ha mantingut estable el nivell d'endeutament, ha formalitzat un contracte per import de 100 milions d'euros amb la banca pública –concretament, amb el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa (CEB)– amb un període de predisposició obert fins al 2021, però només ha fet ús de la meitat d'aquest capital disponible per fer front a necessitats financeres vinculades a projectes que, segons ha valorat el CEB, contribueixen a millorar les condicions de vida en àrees urbanes i a la protecció del medi ambient.

L'endeutament municipal, que es va rebaixar en 138,4 milions a l'inici del mandat, es manté ara estable respecte al 2017 i se situa en 836 milions, dels quals 360,6 provenen de la banca tradicional i els mercats. Dins de l'estratègia per reduir aquesta dependència i intentar afavorir una economia municipal més plural, l'equip d'Ada Colau va emetre, el 2017 per primer cop, bons sostenibles per valor de 35 milions d'euros. Entre les inversions que s'han finançat amb aquests bons, segons concreta ara el govern municipal, hi ha 15,4 milions destinats al manteniment de centres educatius o els 9,3 milions que s'han aportat a la construcció de carrils bici.

L'Ajuntament, a l'hora d'explorar noves vies de finançament també ha donat entrada, durant aquest mandat, a entitats de banca ètica a la seva cartera de deute. En total, tenint en compte les xifres de l'endeutament del 2018, 35 milions corresponen als bons sostenibles, 405,4 a la banca pública, 35 milions més a la banca ètica i 360,6 a la banca tradicional i els mercats.

Aquestes xifres demostren, segons el tinent d'alcalde de l'àrea econòmica, Gerardo Pisarello, "que hi havia una forma de gestionar que no només era diferent, sinó que era millor". El portaveu del govern emfatitza que si, abans, tres de cada quatre euros que devia el consistori els devia als bancs, ara són menys de la meitat.