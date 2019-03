Colau es fa 'youtuber'

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estrenat canal a YouTube per explicar-hi les interioritats d'una campanya electoral com la que afronta per reeditar el seu mandat en els pròxims comicis locals, el 26 de maig. L'alcaldessa preveu publicar-hi aportacions setmanals des d'ara fins a les eleccions, per reflexionarà sobre la campanya i el món de la política i explicar-hi vivències, sensacions o opinions personals.

En el primer vídeo, que ha publicat aquest dilluns, per exemple, opina sobre qüestions com la proposta del PP de suspendre l'expulsió del país d'una immigrant en situació irregular si està enmig d'un procés de donació d'un fill en adopció. Colau titlla la proposta directament de "feixista".