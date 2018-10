El Col·lectiu Ronda veu irresponsable que TMB no retiri els combois amb amiant

El Col·lectiu Ronda considera una "greu irresponsabilitat" que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no retiri els combois amb presència d'amiant i que els mantingui fins que s'acabi la seva vida útil. Una decisió que TMB va fer pública dimarts passat però que ja estava prevista en el contracte programa, perquè els trens tenen més de 30 anys.

La cooperativa d'advocats veu "perfectament versemblant" que la presència d'amiant no es limiti només a la pintura bituminosa que s'ha examinat. "És pràcticament segur, per exemple, que les sabates de fre d'aquests trens s'han fabricat fent servir asbest", ha argumentat l'advocat Àlex Tisminetzky, que representa un treballador de metro malalt de càncer que ha demandat l'empresa de transport. Tisminetzky ha remarcat que les zones on s'han trobat restes del mineral són elements exposats a moltes més possibilitats de desgast, cosa que suposa un perill per a passatgers o personal del metro.

En un comunicat, l'advocat ha lamentat que no es prioritzi la seguretat del personal de TMB, i ha etzibat que l'argument que l'amiant detectat no suposa cap perill per a les persones és "absolutament fal·laç", com ho és pensar que senyalitzar els elements susceptibles d'incorporar aquest component sigui una mesura "suficient" de protecció de la salut dels treballadors. "TMB no pot desinformar com ho està fent. No pot parlar d'absència total de risc", ha denunciat.

Tisminetzky ha remarcat que la indústria ferroviària ha estat una de les que ha fet un ús més intensiu d'aquesta fibra i que per això mateix és gairebé segur que és present en altres parts dels combois. A més, ha recordat que el ministeri de Sanitat va fer un informe el 2003 considerant que el 100% dels professionals dedicats al manteniment de vehicles ferroviaris estan en situació de risc a causa de l'exposició a l'amiant.

Tot i que els controls mèdics que s'estan fent a 185 treballadors en actiu i 89 jubilats no han detectat cap patologia, Tisminetzky ha subratllat que les malalties causades per la inhalació de fibres d'asbest presenten llarguíssims períodes de latència, i poden desenvolupar-se entre 20 i 40 anys des del moment de l'exposició que l'origina. Segons l'advocat del Col·lectiu Ronda, el fet que no s'hagin presentat més denúncies respon probablement al fet que els treballadors no sabien que hi hagués amiant al seu àmbit de treball.