Confinen Igualada i tres municipis més per frenar l'expansió del coronavirus

Les poblacions d'Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí han quedat confinades per aturar l'expansió del coronavirus. La mesura, que en total afectaria unes 70.000 persones, s'ha decretat després que dimecres es registrés un brot de coronavirus a la Conca d'Òdena, que ja ha deixat tres morts. En una compareixença després d’un Consell Executiu extraordinari, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que hi ha hagut una pujada dels afectats i arriben ara als 58. El confinament durarà fins que ho estableixin les autoritats sanitàries. Aquesta decisió, que s'ha pres en un Consell Executiu extraordinari aquest vespre al Palau de la Generalitat, se suma a la del matí de tancar escoles, instituts i universitats a partir de demà divendres.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha explicat que a partir de les 9.00 hores d'aquest dijous 12 de març no es deixaran sortir més persones de la Conca d’Òdena -només els que no siguin habitants d'Igualada- i es deixaran entrar ciutadans fins a les 00.00 d’aquesta nit. A hores d’ara ja hi ha dispositiu de Mossos d’Esquadra i s’ha efectuat el tancament. El cap de la policia catalana, Eduard Sallent, que també era present a la roda de premsa, ha aconsellat que es redueixin els desplaçaments dins la Conca d'Òdena: "El confinament té sentit si la gent limita el contacte amb altres persones".

D'altra banda, Vergés també ha xifrat en 261 les persones afectades pel coronavirus a la resta de Catalunya. "Demanem confiança", ha dit la consellera, que en un moment de la compareixença s'ha emocionat degut a que la seva família és de la zona. "L'evolució de creixement del virus és fort i ens fa pensar que si no actuem avui podem tenir una situació de no control", ha assegurat Vergés, avisant que si no es prenen mesures podria afectar a tot el país. "Limitar el moviment és especialment important quan tenim un focus que creix fortament en aquesta zona", ha acabat.

La consellera ha volgut deixar clar que l'expansió del virus en aquesta zona és molt diferent a la de la resta del país, ja que hi ha un "clúster" concentrat en un hospital, amb 36 professionals sanitaris afectats. "Això ens compromet molt, especialment per un equipament essencial [la sanitat] per a la ciutat i la comarca", ha dit Vergés en al·lusió a l'hospital d'Igualada. "La situació és molt complexa", ha admès, ja que a banda dels contagiats actuals hi ha fins a 200 professionals confinats en observació per si desenvolupen la malaltia. Per rebaixar la tensió en aquest centre, es derivaran professionals i també pacients per mantenir l'activitat -ha explicat-.

Controls al perímetre dels Mossos

El cap dels Mossos també ha explicat que el dispositiu consisteix en 106 efectius dels Mossos d'Esquadra que estan organitzats en tres grups de treball: un fa el control perimètric en 29 punts a la Conca d'Òdena; un altre mantindrà la seguretat de la ciutadania internament; i per últim un grup de policia de suport que es dedicarà a fer la provisió de productes dins la zona afectada. "Estem segurs que comptarem amb la solidaritat i la responsabilitat de la ciutadania", ha dit el cap de la policia catalana.

Si les persones no segueixen aquest confinament, ha seguit explicant Sallent, s'enfrontarien a una desobediència, que podria comportar una sanció administrativa o penal.

"Rebaixar l'activitat"

Pel que fa al transport públic, de moment no es prendran mesures addicionals. Segons el Govern, el fet d'haver decretat a partir de demà les escoles, instituts i universitats ja rebaixarà la mobilitat de les persones; així com potenciar el teletreball. La xifra ideal per reduir el contagi seria, d'acord amb les declaracions de la portaveu, Meritxell Budó, que la quantitat de persones usuàries del transport públic caigués fins a un terç. Un objectiu que ella mateixa ha admès que és difícil de controlar i assolir.