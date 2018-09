El govern espanyol promet retirar el recurs contra la llei catalana de sanitat universal

La salut torna a ser universal per a tots els ciutadans d'Espanya, tinguin papers o no. El Congrés ha aprovat el decret llei que retorna la sanitat universal amb els vots favorables de tots els grups menys el PP. El nou decret implica que els immigrants en situació irregular puguin rebre assistència sanitària en les mateixes condicions que els ciutadans amb papers espanyols, sense necessitat de justificar la seva residència a Espanya.

Una de les claus de la votació d'aquest dijous és que la ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha promès que retiraria el recurs al Tribunal Constitucional que va presentar el govern del PP contra la llei catalana que garantia la cobertura a tots els ciutadans. Precisament, el decret ha obtingut el ‘sí’ d’ERC i PDeCAT després que el govern espanyol s’hagi mostrat disposat a retirar el recurs universal. "Seran analitzats ja que no tenen sentit perquè el fons ja ha canviat de qüestió", ha apuntat Montón al Congrés, que ha apuntat que "s'obre el camí al desestiment amb diàleg amb els governs autonòmics". En aquest sentit, la ministra ha apuntat la "necessitat d'harmonitzar i donar cohesió territorial a l'accés a la sanitat ja que les comunitats autònomes que no hi estaven d'acord van adoptar decisions de manera desigual".

Per garantir la sanitat universal, Catalunya ja va aprovar una norma el 2015 que evitava l'exclusió del sistema sanitari dels immigrants sense regularitzar a Catalunya. A principis d'estiu, el TJSC va donar la raó al recurs presentant pel llavors govern de Rajoy i la va deixar sense efecte. El Parlament també va aprovar més tard una llei d'universalització sanitària, que el govern espanyol va acabar recorrent al Tribunal Constitucional i que va acabar suspenent-la.

El decret aprovat aquest dijous al Congrés -que ja tenia el vist-i-plau del consell de ministres el passat 27 de juliol-, reverteix algunes de les normes de la reforma sanitària de 2012 del govern de Mariano Rajoy, que va retirar la targeta sanitària als sense papers. Amb aquest canvi, la sanitat es converteix en un "dret de tota persona" i es torna a l'escenari d'universalitat que s'havia marcat el ministre assassinat per ETA, Ernest Lluch.

Intentant marcar perfil social, el retorn de la sanitat universal va ser una de les promeses de Pedro Sánchez quan va arribar a Moncloa. A finals de juliol, el consell de ministres ja va aprovar un decret per revertir la reforma de Rajoy. A partir de la convalidació del decret, els immigrants en situació irregular no hauran d'acreditar el període mínim d'empadronament de 90 dies per rebre assistència sanitària. A més, el decret estableix també que els immigrants irregulars només abonin el 40% del preu dels medicaments prescrits.