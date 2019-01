Continuen les tasques per rescatar el nen que va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Màlaga

Un centenar d'efectius dels serveis d'emergència continuen treballant per rescatar el nen de dos anys que va caure aquest diumenge en un pou de més de cent metres de profunditat a Totalán, en una localitat de Màlaga. Segons ha explicat el portaveu de la Guàrdia Civil, Bernardo Moltó, el pare del nen i el 112 van avisar cap a les dues del migdia de manera simultània a l'institut armat que la família estava a la serra de la localitat i el nen havia caigut per un forat.

Es tracta d'un orifici de prospecció per buscar aigua, de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat, una mica més estret i menys profund del que es va creure en un principi –primer es treballava amb la hipòtesi que era de 40 centímetres per 150 metres de profunditat. De moment, els equips de rescat haurien trobat un primer rastre del nen: una bossa de llaminadures. Els especialistes també hi han trobat un got i ara investiguen si hi ha hagut algun despreniment de terra.

"El problema és que segueix caient material, es compacta, és humit i la zona és freda. En definitiva, no és fàcil seguir-hi rastrejant", ha explicat la subdelegada del govern de Màlaga, María Gámez. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius del 112, el Consorci Provincial de Bombers, Protecció Civil, l'Equip de Rescat i Intervenció de Muntanya d'Álora i Granada, així com també submarinistes de l'institut armat i bombers de la ciutat de Màlaga.

Les persones que treballen en el dispositiu no saben si hi ha aigua al fons del pou, perquè la càmera que s'ha utilitzat per intentar localitzar el menor ha arribat fins ara als 75 metres. La feina dels equips d'emergències se centra en accedir al pou amb una càmera per visualitzar on és el nen, que fins ahir a la nit no s'havia localitzat, i saber si hi ha aigua al fons del pou.