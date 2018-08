La família del jove abatut a Cornellà estudia denunciar els Mossos per una actuació "negligent"

La família del jove abatut ahir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cornellà de Llobregat estudia denunciar la policia catalana per una actuació "negligent". Així ho ha explicat l'advocat David Martínez, que representa la família, que ha descartat que els fets que es van produir a la comissaria de Cornellà es puguin considerar terrorisme. En declaracions a Europa Press, després d'haver-se reunit aquest matí amb la dona de l'home mort, Martínez ha afegit que encara no han tingut accés a l'autòpsia.

Martínez ha considerat que l'actuació de l'agent que va abatre el jove "no s'ajusta al dret", ha afirmat a l'ACN. Segons l'advocat de la família de l'home mort, els pròxims dies analitzaran el cas a fons per determinar si hi ha la possibilitat de presentar la denúncia. Martínez ha atribuït l'actuació d'ahir a la comissaria del jove abatut a la seva situació personal, però ho ha desvinculat d'un atac terrorista. Ha assegurat que el noi estava malament perquè s'havia separat de la seva dona: dimarts van signar el divorci i ell havia de marxar del pis.