Madrid comença el “replegament” de l’operatiu hospitalari del coronavirus

La Comunitat de Madrid, la més afectada pel covid-19, ja ha començat a fer el “replegament” de l’operatiu posat en marxa per la crisi sanitària. L’estabilització de la pandèmia s’ha traduït en una disminució de la pressió hospitalària a la regió, que permet començar a tancar unitats d’hospitals secundaris obertes especialment per fer front a l’allau de pacients amb coronavirus de les últimes setmanes. El conseller de Sanitat de la Comunitat, Enrique Ruiz Escudero, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Onda Madrid que els pacients que hi ha a urgències pendents d'ingrés en el conjunt dels hospitals de la regió són actualment entre 300 i 400, mentre que fa dues o tres setmanes n'hi havia 1.300 diaris.

La directora adjunta del Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, María José Sierra, també ha destacat que comença a observar-se en moltes comunitats autònomes que la pressió als hospitals i a les UCI està baixant, un signe clar que la situació millora i que s'ha superat el pic de contagis. A Madrid, la situació ha millorat fins al punt que la conselleria de Sanitat ha ordenat l’inici del "replegament" en alguns hospitals de "segon nivell", els de complexitat intermèdia i baixa. És a dir, que els grans hospitals de Madrid continuaran funcionant a ple rendiment per atendre els malalts de coronavirus però hospitals que han prestat suport a la crisi sanitària, com el de la Creu Roja i el de Santa Cristina, ja estan disminuint el nombre de llits addicionals que s'havien habilitat per fer front a la pressió hospitalària.

La Comunitat de Madrid ha arribat aquest dimarts a les 18.410 altes de pacients amb coronavirus. La regió ha registrat des de l’inici de la pandèmia 40.500 casos positius i ara mateix té 1.500 malalts greus ingressats a les UCI. El replegament es farà “progressivament” i sempre depenent “de cada situació i infraestructura”, segons Escudero. L’hospital provisional d'Ifema, amb 5.500 llits, serà clau en aquesta estratègia de "replegament” i es mantindrà obert "el temps que calgui". Des de la Comunitat s’havia apuntat que podria estar obert fins a la tardor o, almenys deixar instal·lades les infraestructures necessàries pel seu funcionament, com la instal·lació i les canalitzacions d’oxigen, per si es produeix un segona onada de coronavirus. La idea del govern regional és mantenir Ifema com a infraestructura per derivar-hi els malalts de covid-19 lleus i descongestionar els hospitals, que quan la pressió baixi encara més hauran de reprendre les activitats que han quedat suspeses pel coronavirus, com les consultes externes o les intervencions no urgents.

Impaciència per recuperar Ifema

Tot i això, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz-Ayuso, ha mostrat en els últims dies signes d'impaciència i aposta perquè la fira de Madrid torni a la normalitat el més aviat possible. Segons ha dit en diferents ocasions Díaz-Ayuso, Ifema estarà operatiu com a hospital de campanya fins al juny, però desprès hauria de recuperar -defensa- la seva activitat normal amb fires i congressos per reimpulsar l'activitat econòmica del sector.