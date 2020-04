Els nens poden sortir al carrer per anar a comprar? L'estat d'alarma ho permet sempre que sigui amb un sol acompanyant

En ple debat sobre l'aixecament del confinament per als mes petits després de cinc setmanes d'estat d'alarma, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha sorprès aquest dissabte en roda de premsa telemàtica assegurant de forma rotunda que els nens actualment ja poden sortir al carrer. Ho ha dit fent referència a una actualització del decret d'estat d'alarma. En concret, ha mencionat que ja és possible sortir amb els fills a "comprar el pa o una cosa que sigui necessari fer". És a dir, per a totes les activitats que es permet als adults sortir de casa d'acord amb el decret d'estat d'alarma.

Del que ha parlat Simón és d' una modificació que es va fer del reial decret de l'estat d'alarma només quatre dies després de publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i que va quedar, en part, desapercebut, donada la poca publicitat que en va fer el govern espanyol. Fins ara, en la mesura que augmenta el clam perquè es permeti sortir de forma controlada als infants. Inicialment l'estat d'alarma contemplava que només podien sortir al carrer acompanyades les persones amb discapacitat o la gent gran. En cap moment es mencionava als menors. Quatre dies després de la instauració de la mesura excepcional i davant les crítiques de les famílies monoparentals, viudes i vidus, així com dels progenitors que es quedaven sols amb les criatures mentre una de les parelles sortia a treballar, el govern espanyol va publicar al BOE una modificació del decret en què s'afegia als menors quedant recollit d'aquesta manera:

651x366 Modificació del BOE que contempla que els nens puguin sortir al carrer en casos puntuals. Modificació del BOE que contempla que els nens puguin sortir al carrer en casos puntuals.

D'aquesta manera, sí que és possible sortir a fer la compra al supermercat o anar a la farmàcia, així com les activitats permeses per a qualsevol persona que ho ha de fer sola, amb un dels fills, d'acord amb el que contempla l'estat d'alarma. Simón ha agraït que "no s'hagi instaurat" la "percepció d'aquesta necessitat en l'imaginari col·lectiu" i que les famílies continuïn fent "l'esforç per mantenir l'aïllament". Al seu parer, això vol dir que "encara podrem mantenir aquestes posicions unes setmanes més".

Sobre la pròrroga de l'estat d'alarma, Simón ha detallat que el comitè científic ha traslladat aquest dissabte al president espanyol, Pedro Sánchez, la necessitat de no aixecar les mesures de confinament d'un dia a l'altre. "No es pot tirar per terra el que el dia 26 d'abril haurem fet en un mes i mig" de confinament, ha dit l'epidemiòleg de capçalera del govern espanyol, que no s'ha volgut mullar sobre quan es permetria als nens sortir a passejar o anar als parcs, tot i que el govern espanyol ho segueix estudiant.