Situació crítica a les UCI de Madrid

"La situació és crítica. Ens hi estem jugant vides. Tots els llits d'UCI ja estan ocupats per coronavirus i el que vingui a partir d'ara anirà en detriment de l'activitat normal de l'hospital". És el crit d'auxili de Manuel de Castro, cap de l'àrea d'atenció hospitalària del principal sindicat de metges de Madrid, AMYTS. Allunyats dels focus del xoc institucional obert entre el govern espanyol i el d'Isabel Díaz Ayuso, els hospitals madrilenys lluiten perquè la segona onada no desemboqui en un fracàs igual que el de la primera. Amb una incidència de gairebé 800 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies, la capital espanyola s'ha convertit no només en l'epicentre del coronavirus a l'Estat, sinó també a Europa. I la sanitat és la primera que està pagant els plats trencats de la falta d'entesa política per aplicar mesures més contundents.

L'exemple paradigmàtic és el de l'Hospital Infanta Leonor, al barri de Vallecas, un dels confinats per les primeres mesures d'Ayuso, que ja té l'UCI més que saturada, a un 175% de capacitat. Des de l'agost, l'Hospital 12 de Octubre, també al sud de Madrid, ha hagut d'ajornar les operacions urgents per falta d'espai postoperatori a les UCI. A data d'ahir, segons informaven a l'ARA des de l'hospital, només quedava una plaça lliure a la unitat de cures intensives per a covid-19 i ja tenien a punt quiròfans per si en feien falta més. Però no només els hospitals al sud de Madrid tenen les UCI col·lapsades. L'Infanta Sofía, situat al nord, a Alcobendas, també s'està desbordant, mentre que el de La Paz –al nord de la Castellana– ha hagut de tornar a habilitar el gimnàs per a pacients de coronavirus, la qual cosa deixa fora de joc l'estratègia d'Ayuso de confinar només els barris humils i amb més densitat de població.

Xoc de dades

Les descripcions que fan els sanitaris de la situació hospitalària contrasta amb les dades oficials que dona la Comunitat de Madrid. El ministeri de Sanitat ha establert una saturació del 35% de les UCI amb malalts de coronavirus com a llindar per confinar les ciutats de més de 100.000 habitants. Segons les últimes dades del govern regional, Madrid té un 42% d'aquest tipus de llits ocupats. Però els metges alerten que és una dada fictícia perquè es calcula tenint en compte el total de la capacitat hospitalària, és a dir, hipotecant pel camí totes les persones que haurien de passar per l'UCI amb malalties que no tenen a veure amb el coronavirus. Segons l'últim recompte independent que fan creuant dades un grup de 61 metges madrilenys, a data de 29 de setembre ja hi havia un 121% de llits de crítics ocupats als hospitals públics, mentre que si es tenen en compte els privats –amb un 42% de llits de crítics plens– l'ocupació de les UCI madrilenyes és del 105%.

"Si avui ets a Madrid intenta no infectar-te de coronavirus però també evita tenir un infart, un accident de trànsit o requerir cirurgia. Les UCI estan saturades", alertava ja fa una setmana l'epidemiòleg de Harvard Miguel Hernán, membre del comitè científic que assessora el govern espanyol. Però a diferència de les UCI, aquest cop no està havent-hi un tsunami a urgències com va passar durant la primera onada. Tampoc hi ha una saturació pel que fa a ingressos per casos de coronavirus. De Castro assenyala a l'ARA la desigualtat per hospitals, que li comporta una situació d'"incertesa" davant de la "guerra de xifres" entre administracions.

Menys ingressos?

Alguns hospitals estan notant més pressió, d'altres comencen a veure que hi ha més altes que no pas nous ingressos, cosa que per a l'urgenciòleg Juan Armengol és una bon senyal. Treballa a l'Hospital Clínic San Carlos i detalla que, mentre que la setmana passada van atendre 190 pacients amb pneumònia, aquesta setmana la xifra s'ha reduït a uns 120. Admet que les UCI com a tal estan plenes, però creu que d'aquí 10 dies es pot arribar a un pic i començar a donar altes. Com a president de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (Semes), no és partidari d'un confinament perimetral de la ciutat –en la línia d'Ayuso– i afirma que Madrid està ben preparada per fer front a la segona onada perquè no es pot parlar de saturació de les UCI en una situació de pandèmia.

El fet és que Madrid tenia 500 llits d'unitats de cures intensives abans de la pandèmia, dels quals a dia d'avui només en queden lliures tres. Aquesta xifra es va arribar a triplicar al març, quan els hospitals van deixar d'atendre la resta de pacients i el coronavirus va absorbir el 90% dels hospitals. Ara Armengol seria partidari de reorganitzar tot el llistat pendent d'operacions perquè creu que cal assumir que durant un temps no serà possible atendre de la mateixa manera.

Per a De Castro, del sindicat AMYTS, això suposa que no s'han fet els deures, que s'ha assumit que hi ha transmissió comunitària –des del moment que s'han deixat de fer PCR als contactes estrets d'un positiu si no tenen símptomes ni són del nucli familiar o vulnerables– i, sobretot, que s'està deixant morir molta gent per falta d'atenció. Recorda amb el cor encongit que van morir pacients de menys de 50 anys per atacs de cor el març passat perquè no hi havia llocs a les UCI i el govern madrileny no va permetre trasllats entre comunitats perquè hauria "quedat malament des del punt de vista polític". Tots coincideixen, però, que les mesures dels pròxims dies seran claus perquè la situació no s'acabi desbordant arreu de la Comunitat de Madrid.