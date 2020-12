Aglomeracions, protestes de sanitaris i plantada d'Illa en la inauguració del nou hospital d'Ayuso

No està acabat. Encara no està clar per a què servirà. Tampoc té una plantilla clara, només un equip de coordinació. Cap pacient hi ha posat els peus... Però aquest dimarts la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurat l'anomenat Hospital Isabel Zendal, unes instal·lacions construïdes en un temps rècord de només 100 dies en un dels barris en plena expansió de la capital espanyola, Valdebebas –al costat de l'aeroport Adolfo Suárez-Barajas–, marcat pels pelotazos immobiliaris. La polèmica està servida: el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha plantat Ayuso, acompanyada del líder del PP, Pablo Casado, i ha enviat a la inauguració la seva número dos, Sílvia Calzón, a qui cap membre del govern madrileny ha mencionat en les declaracions institucionals que han tancat l'acte. De fet, Ayuso ha lamentat les "absències destacades" però ha assegurat que la "fita" ja és una realitat.

A això cal sumar-hi que no hi ha assistit cap representant de l'oposició a l'Assemblea de Madrid tret de Vox, mentre que Unides Podem s'ha unit als cinc sindicats i plataformes sanitàries que protestaven davant de les portes del recinte per la decisió d'invertir en "totxo" en lloc de destinar recursos a centres públics amb UCIs i plantes sense construir, com l'Hospital Infanta Sofia a San Sebastián de los Reyes, amb 16 UCI tancades, o bé l'Hospital Infanta Leonor al barri de Vallecas, amb una planta totalment buida.

651x366 Almeida, Ayuso i Casado inaugurant l'hospital Enfermera Isabel Zendal. / EFE Almeida, Ayuso i Casado inaugurant l'hospital Enfermera Isabel Zendal. / EFE

El complex està format per un total de cinc mòduls als quals s'unirà el recinte de la Ciutat de la Justícia, una fallida d'Esperanza Aguirre en forma d'edifici que va costar més de 120 milions d'euros i que fins ara no s'ha fet servir més que per a morgue durant la primera onada del coronavirus. De moment només entrarà en funcionament a partir de la setmana que ve el segon mòdul, format per 240 llits per a pacients lleus, 16 UCIs i 32 llits de cures intermèdies. Segons ha anunciat avui el govern madrileny, la previsió és que durant aquesta setmana hi arribin els primers metges –encara per aclarir– i la setmana que ve els primer pacients, que de moment seran lleus amb només tres o quatre UCI en marxa per si empitjoren.

Tot i que Ayuso reivindica que permetrà descongestionar la resta d'hospitals de pacients covid, els sindicats asseguren que no farà més que buidar de recursos de personal la resta de centres. Consideren que és un "nou aparador" de la presidenta madrilenya després del "miracle" d'Ifema, que va tancar amb una gran festa amb Ayuso repartint entrepans de calamars i àmplies aglomeracions. La presidenta madrilenya s'ha espolsat les crítiques i ha afirmat que l'hospital es convertirà en un "pulmó assistencial", una "bomba d'oxigen per als sanitaris".

Si bé l'esquerra ha censurat l'estratègia del PP a la capital espanyola, Ayuso –en una compareixença sense preguntes, ja que la premsa no ha pogut entrar més que a una sala del recinte i no se li ha permès visitar les instal·lacions– ha afirmat que després de l'onada de crítiques sempre se li ha acabat donant la raó. Primer amb Ifema, després amb l'estratègia de regalar mascaretes i amb comprar tests d'antígens i demanar que es puguin fer a les farmàcies, així com demanar que sigui obligatori entrar amb una PCR a l'aeroport de Barajas.

651x366 Cordó policial per blindar la manifestació de sanitaris de l'hospital Enfermera Isabel Zendal a Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE Cordó policial per blindar la manifestació de sanitaris de l'hospital Enfermera Isabel Zendal a Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE

Però avui les aglomeracions d'Ifema s'han repetit, però entre els periodistes, així com també entre manifestants a causa dels controls policials. Una cinquantena de periodistes s'han abraonat sense distància de seguretat sobre l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quan entrava al recinte. Almeida ha assegurat que "els membres de l'oposició saben que és un bon hospital". A part del PP i Ciutadans, que governen en coalició a la Comunitat de Madrid, l'única formació de l'oposició present ha sigut Vox, soci de la coalició, amb la presència de la seva portaveu, Rocío Monasterio.

651x366 Manifestació a les portes de l'hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE Manifestació a les portes de l'hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. / FERNANDO ALVARADO / EFE

Ayuso ha hagut d'accedir al recinte per la porta del darrere per esquivar els manifestants a crits de "dimissió Ayuso" i "mans enlaire, això és una estafa". La Dora, infermera, assegurava que els diners que s'han fet servir en aquest recinte haurien pogut donar aire al sistema públic. "No es pot construir una cosa que no té utilitat", assenyalava, lluint una pancarta on es llegia "Jo no em moc". El cas és que per començar a funcionar necessitaria fins a 600 persones que la Comunitat de Madrid ha volgut captar a base de voluntaris, però fins ara només ha obtingut la resposta de 111 persones que tenen intenció de mobilitzar-s'hi.