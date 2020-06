Quan es podrà viatjar entre regions sanitàries? I entre comunitats autònomes?

Pedro Sánchez ha accelerat la desescalada i això suposa canvis imminents pel que fa a la mobilitat aquest juny. El president del govern espanyol va deixar clar fa una setmana que seria absoluta a partir de finals de mes i com a molt tard al principi de juliol, però quedaven molts dubtes sobre les setmanes vinents. Si visc a Barcelona, podré passar Sant Joan a Palamós? Quan podré anar de Vic a Girona per l'Eix? I tornar a Catalunya a visitar la família si visc en una altra comunitat autònoma?

Sánchez va anunciar ahir diumenge que allargaria l'estat d'alarma fins al 21 de juny i que ja no hi hauria més pròrrogues (aquest cop sí). Del 8 al 21 de juny, quan s'acabi aquesta mesura excepcional, el govern espanyol només tindrà el control de la mobilitat. És a dir, ha avançat el desconfinament per a tothom, sobretot per a qui viu a Barcelona i Madrid: si, d'acord amb el pla de desescalada, la capital catalana i l'espanyola no entrarien a la "nova normalitat" fins al 6 de juliol, ara la mobilitat per tot Espanya es permetrà a partir del 21 de juny, dues setmanes abans. Per exemple, serà possible viatjar entre Barcelona i Madrid per motius d'oci –fins ara hi ha molta mobilitat però només per raons de feina o degudament justificades.

Possible connexió entre Tortosa i Reus a partir del 8 de juny

Però la recuperació de la mobilitat podria ser encara més ràpida per a la resta de territoris. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha plantejat aquest dilluns en una entrevista a TVE que es permeti la mobilitat ampliada a partir de la fase 3, tant dins la unitat sanitària com entre territoris limítrofs. És a dir, si el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre entren la setmana que ve a la fase 3 –avui està previst que la conselleria de Salut anunciï les peticions de canvi de fase– i s'acorda amb la Generalitat i el govern espanyol permetre la mobilitat entre aquests territoris, ja es podria anar de Reus a Amposta.

"Es pot establir la mobilitat dins una mateixa comunitat autònoma o entre comunitats autònomes que siguin a la mateixa fase" José Luis Ábalos Ministre de Transports

A més, Ábalos ha obert la porta a permetre la mobilitat també entre comunitats que siguin a la fase 3. Per tant, si el president de la Generalitat, Quim Torra, ho acorda amb el de l'Aragó, Javier Lambán, es podria anar de Tortosa a Vall-de-roures (Matarranya), també a partir de dilluns que ve, 8 de juny. I, seguint el mateix esquema, entre la regió sanitària de la Catalunya Central i la de Girona a partir del dilluns, 15 de juny, quan està previst que entrin en fase 3. "Es pot establir la mobilitat dins una mateixa comunitat autònoma o entre comunitats autònomes que siguin a la mateixa fase", ha plantejat Ábalos. Amb tot, la planificació està pendent d'aprovació i tot està subjecte a l'evolució de les dades de transmissió del coronavirus.

Un bon exemple del fet que es pot aturar la desescalada si es detecta un rebrot és el de Lleida, que evolucionava igual que la Catalunya Central i Girona i s'ha quedat de moment a la fase 1, igual que Barcelona –pendent del que demani Salut–. Sigui com sigui, el que ja és clar i s'ha inclòs en l'esborrany de pròrroga de l'estat d'alarma, que aprovarà dimarts el consell de ministres i Sánchez defensarà dimecres al Congrés –aquest cop amb l'abstenció pactada del 13 diputats d'Esquerra–, és que a la fase 3 els presidents de cada comunitat tindran el control total de la desescalada exceptuant-ne la mobilitat. És a dir, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja no serà la màxima autoritat competent i Torra podrà decidir l'aforament dels locals d'oci i la reobertura progressiva dels espais.