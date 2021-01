Empitjora la incidència del covid a Catalunya: creixen la velocitat de propagació i el risc de rebrot

A l'equador de les festes nadalenques, la situació epidemiològica a Catalunya empitjora mentre des del camp científic es continuen demanant més restriccions per intentar frenar la tercera onada. En les últimes 24 hores s'han registrat prop de 2.000 nous contagis per coronavirus, 51 morts i un centenar d'ingressos hospitalaris, alhora que han tornat a augmentar tant el risc de rebrot com la velocitat de transmissió del virus. Segons les dades actualitzades aquest dissabte pel departament de Salut, el risc de rebrot, que fa referència al potencial de creixement del virus, ha pujat 25 punts en un sol dia i ja se situa en els 368.



Per la seva banda, la velocitat de propagació del virus se situa aquest dissabte en 1,02, dues centèsimes més que ahir, cosa que significa que 100 contagiats encomanen el covid-19 a 102 persones. Actualment hi ha ingressades per coronavirus als hospitals catalans 1.859 persones, un centenar més que el dia anterior, i es manté en 373 la xifra de pacients a les unitats de cures intensives.



Des de l'inici de la pandèmia Catalunya ha diagnosticat 403.641 persones amb coronavirus, de les quals 1.973 han sigut confirmades en les últimes 24 hores mitjançant proves PCR o tests d'antígens, tests serològics o proves d'ELISA. En total, s'han fet a Catalunya 3.907.492 proves PCR i 790.683 tests antigènics ràpids, dels quals el 8,10% han resultat positius. Catalunya, a més, ha comptabilitzat 51 defuncions més per coronavirus en les últimes 24 hores, de manera que la xifra total de morts des del març ja arriba als 17.146.



Mentrestant, la campanya de vacunació prossegueix a Catalunya i ja són 6.093 les persones –residents en geriàtrics i professionals d'aquests centres– que han rebut la primera de les dues dosis que marca la pauta mèdica.



El vicepresident català amb funcions de president, Pere Aragonès, va reconèixer ahir que la situació de la pandèmia a Catalunya és "molt complexa" i va advertir que el Govern està "disposat a prendre les decisions que siguin necessàries si les dades epidemiològiques continuen empitjorant".