Cues de sis dies a la incineradora de Barcelona

I de sobte, la mort ja no és un tabú, sinó una rutina multiplicada. Multiplicada per cinc o sis en quant a volum de defuncions amb les que treballen -avui dia- les principals funeràries. Multiplicada per fins a sis o set dies que ha d'esperar un cos al tanatori fins que pugui entrar a l'únic crematori de Barcelona. Incinerar s'ha convertit en l'opció més escollida amb diferència pels familiars durant la crisi malgrat les funeràries i l'Ajuntament de Barcelona (responsable dels cementiris i del forn) insisteixen que inhumar és igualment segur.

El crematori de Barcelona, el més sobreexigit aquests dies, té quatre forns que estan ja funcionant a ple rendiment 24 hores al dia amb un rendiment màxim de 60 incineracions al dia. L'alt ritme no frena la cua, però el problema no és el tap que hi ha ara, sinó que no se sap com es pot multiplicar durant els propers dies.

"Ahir la cua que avui és de sis era de quatre dies i no sabem quina serà demà, això cada dia canvia", aclareixen fonts del crematori que no poden saber com pot evolucionar aquest tap, principal responsable de que les funeràries hagin d'ampliar les seves capacitats amb més cambres frigorífiques dins els seus tanatoris.

651x366 Ampliació del tanatori de Collserola al pàrking. / Mémora (cedida) Ampliació del tanatori de Collserola al pàrking. / Mémora (cedida)

L'ampliació més impactant, fins ara, és l'adequació que s'ha fet a dues plantes del pàrquing del tanatori de Collserola, que ja està emmagatzemant cossos per anar donant sortida un cop puguin entrar a enterrament o al crematori. Amb 5.000 metres quadrats de superfície, té capacitat per fins a 2.000 cossos, però ara mateix n'hi ha uns 200 difunts. "Ens avancem a la crisi que pugui venir perquè tenim l'experiència de Madrid", explica Fernando Sánchez Tulla, director de comunicació i relacions institucionals de Mémora, la funerària que l'ha muntat. L'empresa construeix també taüts al costat del cementiri de Montjuïc: han passat de fer uns 60 o 70 diaris a fer-ne 150.

Als cementiris, l'escenari és menys congestionat que als forns, perquè la demanda és menor i les limitacions i exigències tècniques no són les dels forns crematoris i tot es pot solucionar amb més personal. Per ara, el cementiri de Barcelona funciona només amb personal ordinari, però es plantegen l'opció de sumar-hi bombers, segons expliquen fonts de l'Ajuntament.

La funerària Áltima, amb tanatoris a Barcelona, Baix Llobregat, Bages, Figueres, el Penedés i l'Alt Empordà, calcula que treballa un 80% dels seus clients escullen ara la incineració, xifra que abans era d'al voltant del 60%, amb una tendència social a l'alça. "Els informem que poden també enterrar, potser escullen la incineració perquè ara que no es poden fer vetlles ni funerals volen tenir algun record", explica Josep Ventura, director de la unitat de negoci de la funerària.

L'estat d'emergència ha precipitat un nou protocol de coordinació entre Ajuntament i funeràries, per tal que es reparteixin les morgues dels hospitals on treballar cadascuna per agilitzar el procés. L'objectiu és "alliberar" al màxim els hospitals (i també les residències) de focus infecciosos.

D'altra banda, la Generalitat ha de decidir en els propers dies amb quin preu màxim regula els serveis funeraris a cada municipi. Els consistoris havien de fer una proposta i han dit que hauria de ser d'uns 2.400 euros, xifra que s'adequa a les tarifes més bàsiques de les funeràries consultades, malgrat no estan d'acord amb la mesura perquè hi ha famílies que demanen serveis més cars i demanen que se'ls rebaixi l'IVA, ara d'un 21%, com a mínim mentre duri la crisi. El problema de manca de mascaretes i equips de protecció indivdiual (EPI), diuen les fonts consultades, s'ha alleugit en els darrers dies.