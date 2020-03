Els metges temen que faltin respiradors durant els pròxims dies

Tenir suficients respiradors serà una de les claus per salvar vides dels pacients greus de coronavirus. I, malgrat que a hores d'ara no es pot dir que Catalunya vagi curta d'aquestes màquines de ventilació, l'altíssim ritme de contagis i d'augment de pacients greus (més de 300 a Catalunya) fa que a mitjà termini es pugui esgotar també aquest material indispensable que ja comença a escassejar a Madrid. "Molts d'aquests casos greus són joves", ha advertit aquest dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés.

De manera oficial, és una incògnita saber el nombre de respiradors que hi ha a Catalunya perquè el departament de Salut no dona aquesta informació. Metges consultats apunten que n'hi ha al voltant de 1.000 i que aviat caldrà tenir-ne el doble o el triple. Fonts de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (Semicyuc) expliquen que tampoc és fàcil tenir aquestes dades en l'àmbit espanyol. Que Catalunya acabi tenint tots els respiradors que necessita depèn en gran part del govern espanyol, que té centralitzades les competències en sanitat. Aquest dissabte a la tarda la directora general de Cartera i Farmàcia del ministeri de Sanitat, Patricia Lacruz, ha informat que n'aconseguiran 700 de manera immediata, malgrat que no ha precisat com els aconseguiran ni per quines comunitats els repartiran.

Ateses les circumstàncies d'emergència, és probable que la majoria de respiradors vagin a parar a la Comunitat de Madrid. "Són pocs", en qualsevol cas, si és per preparar-se per a una possible corba ascendent a Espanya, alerta la cap d'urgències de l'Hospital de Sant Pau, Mireia Puig Campmany. Al seu hospital, però, compten ara com ara amb un "parc ampli" que en té entre 60 o 70, dels quals se n'estan fent servir uns 40 i en pocs dies se n'hi podrien sumar 150. "Podem quadruplicar la nostra capacitat". Fonts de l'Hospital Clínic apunten que en tenen 78, ara mateix amb una ocupació del 50%, i que n'aconseguiran per als 100 llits més d'UCI que han d'incorporar. Algunes residències d'avis també en tenen, però no és obligatori ni habitual, apunten fonts de la patronal catalana.

Un respirador és "un motor que endolla aire al pacient, necessita tubs, oxigen, metges i infermers preparats, i un monitoratge", explica la cap d'urgències de Sant Pau, incapaç de preveure si en tindran suficients les pròximes setmanes. "Això no ho sap ningú", diu, ja que depèn del ritme que assoleixi la corba de contagis i de pacients greus. "És un aparell que no es pot substituir. Hi ha pacients que desenvolupen una pneumònia i insuficiència respiratòria pel SARS-CoV-2 i l'aparell supleix la respiració dels que fracassen fent-ho sols. En alguns casos la malaltia pulmonar és tan greu que mata el pacient, però en d'altres millora a poc a poc. Tenim molts casos de pacients intubats que després han sigut extubats i s'han recuperat", afegeix. I no en té cap dubte: "Segur que salvaran milers de vides".

A tothom que pugui des de les seves capacitats i possibilitats. Cal urgentment produir material de protecció: bates, mascaretes quirúrgiques i de FP2 i FP3, bates i Respiradors. Vehicularem aquestes donacions a tots els centres. https://t.co/rJUU3oO7CP pic.twitter.com/f8O3tUONmw — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) March 21, 2020

Preparar-se per a la falta de material, tant de protecció individual com mèdic, ja és una causa que va més enllà de les administracions. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha fet una crida aquest dissabte al seu Twitter per demanar donacions de material sanitari o equipament de protecció, així com recursos per produir-ne. Els metges Antonio Lacy i Cristina Nadal també han demanat a les xarxes donacions privades, una petició de la qual l'Hospital Clínic, on treballa Lacy, s'ha desmarcat públicament.

Pel que fa als respiradors, només hi ha dues empreses que les fabriquin a l'estat espanyol, i la importació és complicada per l'alta demanda mundial davant la pandèmia. És per això que ja han sorgit diverses iniciatives per fabricar-ne gràcies a la tecnologia d'impressió 3D, entre d'altres. La plataforma A.I.RE posa en contacte aquests projectes entre si perquè comparteixin informació i miren de posar-los en contacte amb els poders públics per facilitar la provisió dels materials. Un prototip d'Astúries i un de Barcelona, Oxygen, són els que estan més avançats, a l'espera de fer els tests en hospitals. Fonts de la plataforma que els uneix es neguen a fer pronòstics sobre quants respiradors podrien fabricar i quan els tindrien, però recorden que tot es fa "sota supervisió clínica".

Des de Sant Pau, Campmany valida que poden ser útils: "Són més de batalla, menys fins, però per a una situació d'emergència poden servir". A la comunitat de Madrid, els metges ja han demanat al Col·legi de Veterinaris que ajudi amb els seus respiradors, i a Itàlia, Ferrari i Fiat s'han posat a construir-ne. Seat encara no ho anuncia, però sí que s'ha ofert amb el Consorci de la Zona Franca per ajudar amb la impressió 3D a les necessitats per a la lluita contra el coronavirus.