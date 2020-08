El Govern planteja un inici de curs amb grups bombolla però deixa en mans dels centres la reducció de les ràtios

Queden poc més de quinze dies perquè arrenqui el curs 2020-2021 però, després de setmanes de filtracions per l' hermetisme de les conselleries de Salut i Educació i de rodes de premsa en què s'anunciaven mesures però no s'acabava de concretar com es faria el retorn, és aquest dilluns que el Govern ha presentat íntegrament el seu pla per a la tornada escolar. El protocol s'articula entorn a vuit tipus de mesures, entre les quals hi ha l'ús de la mascareta, l'accés al centre i l'organització entorn a grups de convivència estable (anomenats bombolla) a les aules. La majoria ja es coneixien i el dubte encara és com s'aplicaran, ja que cada centre tindrà autonomia per adaptar el pla a les seves característiques i al seu projecte educatiu, i si n'hi haurà prou amb elles.

El Govern ha celebrat aquest matí una reunió extraordinària per donar llum verda al pla que ha de regir l'inici de curs el 14 de setembre, i del qual el president de la Generalitat, Quim Torra, ja v a anticipar dilluns tres de les mesures previstes: les mascaretes seran obligatòries a partir dels 12 anys -a partir dels sis en zones amb un alt risc de rebrot-; la ràtio per aula serà inferior a 20 alumnes a primària, i es farà un cribatge massiu a les escoles amb mig miler de proves PCR fins al 15 de novembre. A més, fonts del departament d'Educació consultades per l'ARA també van confirmar que es prendrà la temperatura a tots els alumnes un cop entrin al centre educatiu per evitar aglomeracions a l'exterior.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que per a infantil i primària la previsió és fer sempre classes presencials per motius "pedagògics, emocionals, de socialització i de conciliació de vida familiar i laboral", però ha dit que n omés podran entrar als centres els alumnes sense simptomatologia compatible amb el covid-19 o els que no són contactes estrets amb un positiu confirmat un cas sospitós els últims 14 dies. L es entrades i sortides de l'escola seran "esglaonades, en grups, sense aglomeracions, igual que les sortides al pati". A l'aula, ha dit que caldrà fer grups estables i el més reduïts possible per tal de poder fer "actuacions immediates" en cas de sospita i les quals dependran de cada escola o institut.

Els grups estables o bombolla hauran de ser "el més reduïts possibles" i Bargalló ha dit que continuaran fent esforços per reduir les ràtios a infantil, primària, secundària i formació professional. "Ho hem dit sempre i ara encara ho diem més", ha dit Bargalló. De primària i infantil sí que s'ha detallat que es volen grups inferiors a 20 alumnes, però el Govern no concreta quines seran les ràtios a Secundària. "Quan no sigui possible reduir els grups, d'acord amb el pla propi de cada centre, s'adoptaran altres mesures preventives i de seguretat", ha afirmat. A més, ha apuntat que a Catalunya la ràtio és d'un mestre per cada 16 alumnes.

El problema d'alguns centres educatius és que no tenen prou espai per sectoritzar encara més i reduir les ràtios. Des d'Educació s'assegura que ja s'ha treballat amb els ajuntaments per localitzar equipaments i espais addicionals que podrien servir com a aula, però Bargalló ha enumerat un seguit de problemes que "compliquen les coses". El primer, ha dit, és que la majoria de les direccions dels centres "prefereixen estar-se a casa i reutilitzar els seus propis espais" i que els "trasllats obligats" a l'espai extern de professorat i alumnes són poc operatius. "A més, els espais externs no solen tenir pati i els alumnes no poden estar-se cinc hores sense sortir de l'aula. Aquests equipaments, a més, no seran únicament per a nosaltres, sinó que només ho seran durant l'ús lectiu", ha afegit el conseller.

Presencialitat a infantil i primària

Sobre l'ús de la mascareta, Bargalló ha dit: "Per motius pedagògics, millor sense; per motius sanitaris, amb mascareta". El conseller d'Educació ha confirmat que els alumnes de secundària hauran de dur-la sempre, mentre que als altres cursos caldrà veure l'evolució de la pandèmia cas per cas al territori que correspongui. "Per tenir-ho clar: en vermell, mascareta. En verd, no cal mascareta", ha resumit. Els únics alumnes que queden exempts són els del primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys). Pel que fa al personal dels centres educatius, el Govern recomana l'ús de la mascareta en els grups estables i obligarà a dur-la quan imparteixi classes a diferents grups.

El Govern ha anunciat que, a partir d'ara, les classes hauran de durar menys -55 minuts o menys- i no una hora com era habitual per poder ventilar les aules abans que comenci la següent classe. "És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l'entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada", reflecteix el document. També serà clau, apunta, que les tasques de neteja es facin de dia i no només al tancament del centre per mantenir les aules tan netes com sigui possible.

Sobre la realització de mig miler de PCR als centres educatius, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha concretat que a partir de l'octubre es faran 20.000 proves al dia en els territoris en què hi hagi un augment dels contagis i hi hagi risc de rebrot i descontrol de la transmissió. Les proves es faran mitjançant un equip mòbil amb grups mixtes de personal d'Educació i Salut i es faran tant a alumnes com professors i personal no docent.

"Tenim l'obligació d'obrir les escoles"

El Govern assegura que Catalunya té "la sort" de poder mirar als països europeus on ja han començat les escoles per saber què estan fent, què funciona i què no, i Bargalló ha defensat que Europa ha estat més efectiva la tornada en grups estables que la tornada basada en el nombre d'alumnes. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que hi haurà casos de contagis a l'escola perquè n'hi ha a la comunitat però que la clau està en com es gestionen.

"Hem treballat aquests mesos mà a mà per elaborar propostes i criteris amb la voluntat de tenir un curs escolar el més normal possible amb totes les garanties sanitàries i de prevenció", ha començat explicat Bargalló. Obrir les escoles, ha dit, és el dret dels infants i adolescents de rebre formació, socialitzar-se i treballar les seves habilitats. "Ho volem nosaltres i tots els països d'Europa: l'epidèmia no pot trencar la formació de tota una generació", ha continuat.

La consellera de Salut ha assegurat que l'executiu ha anat més enllà i ha afirmat que, a diferència del que va passar al març, "no tancarem les escoles [de manera generalitzada] en cap cas". Amb tot, també ha dit que cal un compromís molt rigorós de les famílies per no portar l'infant a l'escola si té simptomatologia o n'ha tingut en els últims 14 dies i que, en aquest cas, sempre haurà de comunicar-ho a l'escola.

"Cada centre ha estat tot el juliol preparant el seu pla, però al setembre caldrà validar-los perquè cada centre ha de prendre decisions d'acord amb els seus projectes educatius", ha apuntat. "El curs 20-21 hem de tenir un enfocament més globalitzat del currículum, amb una atenció inclusiva de tot l'alumnat", ha afegit Bargalló, i ha subratllat la lluita contra la segregació en aquelles famílies amb més necessitats que han patit més el confinament, un pla d'educació més digitalitzat i un reforcen l'acció tutorial. "Tenim l'obligació d'obrir les escoles", ha assegurat.

Fa setmanes, fins i tot mesos, que la comunitat educativa i les associacions de famílies reclamen un protocol que posi per escrit en quines condicions s'asseguraran les classes presencials i segures per als gairebé 1,6 milions d'alumnes d'arreu del país, però fins ara tot eren plantejaments i idees que, segons l'executiu, calia consensuar amb tots els agents implicats, tant del sector de l'educació com de la salut.