EN DIRECTE | Illa anuncia si Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida passen a la fase 2 a partir de dilluns

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, anuncia aquest migdia (a partir de les 12.30h) si Barcelona, la seva àrea metropolitana i també la regió sanitària de Lleida passen a la fase 2 a partir de dilluns que ve. El ministre compareix en roda de premsa després del consell de ministres, acompanyat de la ministra portaveu, María Jesús Montero, per detallar els territoris de tot l'Estat que avançaran de fase de cara la setmana que ve. A banda de la petició de Barcelona i Lleida per entrar a la fase 2, la Generalitat també ha demanat que el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran entrin a la fase 3. Si finalment entren a la tercera etapa de la desescalada, la Generalitat recuperarà el control sanitari d'aquestes tres regions, excepte la mobilitat entre comunitats.

Després de tres setmanes a la fase 1, dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés, va proposar al ministeri que la regió de Lleida pugui entrar finalment a la fase 2. La setmana passada l'àrea de Ponent no va avançar de fase per un repunt en els contagis associat principalment a comportament incívics com ara l'absència de mascaretes o de distància social. El Govern, però, considera que ara l'evolució de la regió és "bona" i que les autoritats de Salut Pública consideren que està en condicions per passar de fase, ja que té prou capacitat diagnòstica i assistencial, així com una bona estratègia d'identificació de contactes per a la detecció precoç de positius.

Madrid ha sol·licitat avançar a la fase 2

A banda de Barcelona i Lleida, la Comunitat de Madrid també ha demanat entrar a la fase 2 de la desescalada, així com també tot el territori de Castella i Lleó (la setmana passada només va entrar-hi la regió sanitària d'El Bierzo). Són els dos únics territoris que encara continuaven a la fase 1, ja que havien començat més tard la desescalada. El País Valencià, després que aquesta setmana entrés a la fase 2 (una setmana més tard del que li tocava), per dilluns que ve no ha demanat cap canvi de fase. Com tampoc ho ha fet la ciutat autònoma de Ceuta, que continuarà a la fase 2, després que en els últims dies hagi registrat un repunt de positius.

Les Illes Balears, per la seva banda, han demanat que tot l'arxipèlag passi a la fase 3 (Formentera ja fa una setmana que hi és), una petició que també han fet arribar la resta de comunitats autònomes, que ja fa dues setmanes que són a la fase 2. Castella-la Manxa ho ha demanat únicament per les dues províncies que fa 15 dies que són a la fase 2: Guadalajara i Conca. Andalusia ha sol·licitat que tota la comunitat entri a la tercera fase de la desescalada, tot i que Màlaga i Granada només fa una setmana que van entrar a la fase 2.