Sanitat notifica 164 contagis les últimes 24 hores i 7 morts els últims 7 dies

El ministre de sanitat, Salvador Illa, ha volgut traslladar un missatge a la població del Segrià davant el conflicte judicial derivat del confinament i ha defensat que "segueixin les indicacions de la Generalitat". Ho ha dit aquest dilluns a la tarda, just abans de l'actualització de les xifres de contagis. Illa ha assegurat que la Generalitat té les eines per controlar el brot a la comarca i ha explicat que els serveis jurídics estan estudiant com aplicar totes les mesures. Al mateix temps, ha insistit en què està en constant contacte amb la conselleria de salut.



Amb tot, el ministeri de sanitat ha notificat aquest dilluns 164 contagis nous les últimes 24 hores, una xifra menor als 333 del passat divendres, el que situa en 255.953 les persones que s'han infectat per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Les dues últimes setmanes fins a 1.975 persones han iniciat símptomes de covid-19, de les quals 683 s'han produït els últims set dies. Sanitat, a més, ha notificat 7 morts per covid-19 l'última setmana, el que situa la xifra total de defuncions en 28.406. A més, 8 persones han ingressat els últims set dies a l'UCI i 146 han estat hospitalitzades.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que a dia d'avui "l'epidèmia és diferent" sobretot pel que fa a l'edat de les persones contagiades. En homes, la mitjana és de 46 anys, mentre que en dones és de 50 anys. Això implica que els casos "siguin més lleus", ha dit Simón, ja que és tracta sobretot de treballadors.

Tot i això, l'epidemiòleg ha reconegut que el repunt de brots dels últims dies "no és bo" ja que en algunes zones com Lleida la "transmissió és comunitària", el que obliga a prendre mesures molt més restrictives. També ha reconegut que s'estan detectant molts més casos i que l'objectiu final és, justament, que "els brots no siguin de 10 o 15 persones, sinó d'1 o 2 persones i per arribar aquí cal detectar i identificar".

Amb els focus posats als diferents brots d'arreu del territori, en especial al brot del Segrià. Actualment, a l'Estat hi ha més de 100 brots de coronavirus actius. Mentre que Aragó ha decidit tornar a la fase 2, a Catalunya el problema principal segueix al Segrià. El Govern ha preparat un decret llei per poder reforçar les mesures i aplicar el confinament després que la jutge en funcions del jutjat d'instrucció número 1 de Lleida el tombés. Al seu torn, el govern de Pedro Sánchez descarta aplicar l'estat d'alarma a la comarca i demana a la Generalitat que explori altres solucions.



El Govern no acata la resolució judicial al Segrià i anuncia un decret per reforçar el confinament

Amb tot, aquesta tarda Sanitat ha enviat a les conselleries de Salut de les comunitats autònomes un pla que ha de permetre actuar de manera "precoç i coordinada" davant els brots o davant una segona onada de la pandèmia, que s'espera a la tardor. El document s'espera que s'aprovi els pròxims dies.