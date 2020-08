Simón reconeix que hi ha transmissió comunitària en punts de l'Estat i insta Madrid a respondre-hi "ràpid"

"Els casos segueixen augmentant i hem d'anar amb molt de compte", ha insistit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CAES) del ministeri de Sanitat, Fernando Simón. En tres dies, de divendres a diumenge, els positius per covid-19 s'han disparat fins als 19.382 contagis a tot l'Estat i, d'aquests nous casos, 2.060 corresponen a les últimes 24 hores, és a dir, a diumenge, segons ha informat aquest dilluns el ministeri. Les comunitats que registren més casos de covid-19 són el País Basc, amb 413, i Madrid, amb 409 contagis nous. De fet, l'epidemiòleg ha avisat que si la comunitat madrilenya segueix registrant un augment dels contagis els pròxims dies, haurà de prendre mesures "dràstiques". Tanmateix, ha confiat que la regió aconseguirà estabilitzar la situació sempre que actuï "ràpid", ha dit. Al seu torn, des de la Comunitat de Madrid, el conseller de Justícia, Interior i Víctimes, Enrique López, ha assegurat aquest dilluns que el govern regional prendrà les mesures necessàries, "evitant arribar al confinament total de la Comunitat".

Simón ha reconegut que "a mesura que s'incrementa la quantitat de casos, s'ha d'esperar que n'hi hagi de més greus" a tot l'Estat. En aquest sentit, els hospitalitzats a tot Espanya també han augmentat: 498 persones han ingressat per covid-19 les últimes 72 hores, i en total ja hi ha 5.484 hospitalitzats a tot l'Estat. A més, 38 persones han ingressat des del divendres a la unitat de cures intensives (UCI), cosa que fa enfilar fins a 658 els pacients en estat greu. Pel que fa a les hospitalitzacions, Simón ha reconegut que hi ha un increment de pacients joves i menors als hospitals, "10 vegades més en comparació amb mesos anteriors". Ara bé, l'epidemiòleg ha subratllat que la letalitat d'aquest grup és "molt, molt baixa" i ha relacionat l'augment amb el fet que la mitjana d'edat de les persones contagiades ha disminuït als 38 anys.

Tot i que es manté una tendència "ascendent" de casos en algunes comunitats, com ara Madrid, Simón ha explicat que en altres regions com l'Aragó o Catalunya s'ha "estabilitzat". En aquest sentit, Simón ha explicat que Madrid podria seguir un "patró similar" al que han experimentat les altres regions sanitàries amb més incidència del virus en les últimes setmanes. Al mateix temps, el director del CAES ha defensat les mesures que estan aprovant comunitats com Múrcia, on des d'aquest dilluns s'han prohibit les reunions de més de sis persones.

Les PCR "necessàries"

El director del CAES també ha recordat que Espanya fa més proves PCR que mai, cosa que pot deixar els estocs "al límit" en alguns moments, ha reconegut, tot i que ha descartat "problemes d'abastament". Tanmateix, ha insistit en el fet que "no té sentit fer més proves de les necessàries", i que no es tracta d'una "cursa" entre comunitats.

De fet, aquest dilluns el ministeri de Sanitat ha donat a conèixer que des de l'inici de la pandèmia s'han fet 5,8 milions de PCRs. Concretament, les comunitats autònomes han notificat al ministeri de Sanitat que, fins al 20 d'agost, han dut a terme un total de 5.849.939 proves, cosa que situa la taxa de PCR fetes fins aquesta data en 124,20 per cada 1.000 habitants, amb un augment de la capacitat del 9%.

Les residències, al punt de mira

Finalment, Simón ha reconegut que hi ha un "suau increment" de la incidència del virus a les residències de l'Estat, que signifiquen el 7,4% dels brots actuals, amb un mitjana de 14 casos. Ha insistit que, si bé aquests brots estan augmentat "progressivament", s'han aprovat mesures preventives per "reduir" l'impacte.

En aquest sentit, la secretaria d'Estat de Drets Socials, el ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes es reunien aquest dilluns per avançar en aquesta direcció i evitar que les residencies es tornin a convertir en el forat negre de la pandèmia del coronavirus a l'Estat. Simón ha insistit que cal que les mesures als geriàtrics busquin minimitzar els nivells de transmissió i, alhora, que els residents "no perdin qualitat de vida".