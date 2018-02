Declaren tres urbans per una mort a Montjuïc

El crim del pantà de Foix ha comportat, de moment, l’empresonament de dos guàrdies urbans de Barcelona, la mort d’un tercer i la reobertura del cas per la mort d’un indigent detingut a Montjuïc. Per aquest últim cas, que va passar l’agost del 2014, ahir van declarar tres agents de la Guàrdia Urbana al jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona, que és el que en el seu moment havia investigat els fets de Montjuïc. El mateix jutjat va arxivar el cas el setembre del 2014 perquè no havia quedat “justificat” que s’hagués comès cap delicte penal, però l’estiu passat la germana de l’home mort es va presentar com a acusació particular després que dos dels tres guàrdies urbans que havien participat en la intervenció, Rosa Peral i Albert López, fossin acusats pel crim del pantà de Foix.

Les tres declaracions d’ahir -la jutge ha reobert el cas des del setembre- van durar menys d’una hora, i de la brevetat de les explicacions no n’ha transcendit, d’entrada, cap element que sembli que pot suposar un gir en el cas. De fet, els agents que estaven citats no són cap dels tres policies que van perseguir l’indigent a Montjuïc (a part de Peral i López, el tercer urbà que hi va intervenir és mort). Es tractava dels agents que dirigien o formaven part del dispositiu del 2014 en una zona de top manta. Dos urbans ja van declarar el maig de l’any passat davant els Mossos d’Esquadra després que el cos català reobrís la seva investigació arran del crim del pantà de Foix. En aquella ocasió, el sergent del cas -que no va veure els fets- va aportar que el detingut, quan ell va arribar, tenia les manilles posades.

Peral, López i el tercer agent volien detenir l’home en una acció sobre la venda ambulant, però ell va caure d’un penya-segat d’una altura de 20 metres quan intentava escapar-se. Va morir després a causa de les ferides. El sergent va relatar que els guàrdies urbans van justificar que havien posat les manilles a l’home perquè s’havia encarat amb ells amb una navalla, amb la qual hauria ferit Peral abans. No consta que hi hagi testimonis directes dels fets ni càmeres que ho poguessin enregistrar.