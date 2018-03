Del groc i el blau al blanc i el gris: així es pintaran totes les escoles públiques de Barcelona

Des de la seva inauguració, l'any 2002, l'escola Ferran Sunyer de Barcelona no rebia una mà de pintura. "Quan fèiem jornades de portes obertes hi havia espais que intentàvem esquivar", admet el Dani Vidal, el director del centre. Ara, però, el centre "llueix", i ho fa amb un canvi de paradigma dels colors amb què s'ha pintat el centre: s'han deixat enrere els tons estridents, associats sempre a la infància, i s'ha optat per uns colors més neutres per aconseguir una "sensació d'amplitud, serenitat i lluminositat".

La idea és aplicar aquest nou concepte a totes les escoles públiques de Barcelona en els propers cinc o sis anys. L'Ajuntament ha engegat un programa que preveu invertir 3 milions d'euros cada any per pintar fins a 30 escoles cada curs, i farà el manteniment del revestiment de totes els centres públics de la ciutat cada sis anys com a màxim. Així ho ha anunciat la tinent d'alcaldia de drets socials, Laia Ortiz, i el director d'equipaments educatius del Consorci d'Educació de Barcelona, Antoni Garcia, des de l'escola Ferran Sunyer. La mesura afectarà a 160 equipaments públics, comptant les 153 escoles públiques de primària, tres escoles d'educació especial i cinc instituts-escola.

Encara que l'objectiu principal és garantir el manteniment dels centres, Ortiz ha explicat que també es busca trobar la "igualtat" entre els centres públics, tenint en compte que l'estètica del centre és un factor important per als pares a l'hora de triar escola.

L'escola Ferran Sunyer ha estat de les primeres en aplicar el nou mètode, que rebutja colors com el blau, el verd o el groc, tradicionalment relacionats als espais infantils. La nova estètica del centre dona ara protagonisme als colors suaus -com el blanc, el beige o el gris- per donar "lluminositat i amplitud" a l'escola, segons ha explicat Bet Cantallops, una de les arquitectes de la remodelació del centre, juntament amb Pere Ortega, de Saeta Estudi.

"Hem fugit d'associar la coloranina amb un espai infantil: els nens també poden entendre que hi ha espais diferents segons els colors", ha afirmat. Així, les classes estan pintades bàsicament de blanc, amb alguns tocs en vermell, com algunes columnes i els radiadors, i els espais de joc i de circulació tenen colors "més vibrants" i vius. Segons el director, el canvi és "molt positiu" per a professors i alumnes.

540x306 Un dels passadissos de l'escola Ferran Sunyer / PERE TORDERA Un dels passadissos de l'escola Ferran Sunyer / PERE TORDERA

Ho corrobora Josep Vivas, expert en psicologia de la ciutat de la UOC. "En funció de com es pinten les parets tenim unes sensacions o unes altres", afirma, i segons els colors, "s'estimula o es tranquil·litza el nen o la nena". De fet, Vivas explica que al CAR de Sant Cugat van pintar les parets per "augmentar el rendiment dels atletes".

Segons diu, és important trobar un cert equilibri cromàtic i d'espais, perquè estar tot el dia amb els mateixos colors "pot provocar una disminució del rendiment". "Hi ha un punt òptim, però si el passes pot deixar de fer efecte", argumenta. Per això és important pintar detalls de la classe d'un color diferent al de les parets, que aconsella que sigui blanc o ocre per afavorir la "tranquil·litat" i la "concentració".