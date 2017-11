Demanen presó per exhibicionisme i pornografia als pares de la Nadia

A finals de l’any passat es va descobrir que els pares de la Nadia, la nena malalta de tricotiodistròfia, haurien fet servir els milers d’euros recaptats per suposadament tractar la seva malaltia en altres despeses que no hi tenien cap relació. La investigació policial i judicial, a part de confirmar que els progenitors haurien utilitzat la nena per lucrar-se, va localitzar unes fotografies “de caràcter sexual” entre el material informàtic que es va confiscar. Llavors el jutge del cas va decidir obrir una altra causa contra els pares de la petita per exhibicionisme, provocació i explotació sexual de la nena. Ara la Fiscalia de Lleida ja ha presentat la seva qualificació per aquesta última causa: ha demanat dos anys de presó per als pares de la Nadia pels delictes d’exhibicionisme i tinença de pornografia infantil. Pel que fa a la causa paral·lela pel delicte d’estafa, encara està pendent que es fixi una data per al judici.

La fiscalia ha sol·licitat per al pare, Fernando Blanco -en presó provisional pel delicte d’estafa-, i per a la mare, Margarita Garau, un any de presó pel delicte d’exhibicionisme i un altre pel de tinença de pornografia infantil. També ha demanat que se’ls prohibeixi acostar-se a la nena durant cinc anys, segons la qualificació del ministeri públic que va avançar Europa Press. L’escrit de la fiscalia ha recordat que, durant les investigacions pel delicte d’estafa amb la malaltia de la nena, es van intervenir als acusats uns aparells informàtics amb fotografies de contingut sexual. La fiscalia ha concretat que en 41 fotografies apareixien els acusats mantenint relacions sexuals i que, compartint el llit amb ells, hi havia la menor presenciant les relacions. “En un altre grup de 15 fotografies apareix la filla dels acusats, sempre nua i en unes actituds impròpies de la seva edat”, ha subratllat el ministeri públic en la seva qualificació.

Quan els Mossos d’Esquadra van trobar aquestes fotografies, els acusats van defensar que les imatges de la petita despullada s’havien fet per enviar-les a un dermatòleg, perquè pogués fer un seguiment d’una suposada patologia de la pell.

Pendents de l’estafa

La petició de dos anys de presó de la fiscalia se sumarà a la que plantegi en la causa pel delicte d’estafa. En el procés d’instrucció per l’acusació d’estafa, el jutge va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per al pare i la llibertat provisional amb suspensió de la custòdia de la menor per a la mare. Per això, actualment la Nadia viu a Mallorca amb una tia materna. De fet, la causa principal d’aquest cas és la de la presumpta estafa dels pares de la petita, que es calcula que haurien dilapidat uns 600.000 euros dels més de 900.000 euros recaptats per suposadament tractar la malaltia de la nena. Per a aquesta causa, el jutge va ordenar diverses diligències per comprovar la veracitat de les dades que els pares de la Nadia havien fet públiques sobre la filla, fins i tot si pateix una tricotiodistròfia des del seu naixement.

El magistrat també acusa els pares de la Nadia de perjudicar la menor -que l’abril que ve farà 13 anys- amb uns mètodes que ratllen la mendicitat, per no proporcionar-li el tractament mèdic adequat o per mediatitzar-la de manera “insostenible”, per aconseguir generar compassió i que la beneficència permetés costejar el seu “alt nivell” de vida. Els pares de la Nadia havien popularitzat la nena amb freqüents aparicions als mitjans per demanar fons per al seu tractament mèdic. Els progenitors van ser detinguts el 7 de desembre, quan, segons el jutge, havien planejat fugir d’Espanya. Fins llavors havien viscut a Fígols, al Berguedà.

La Generalitat es va presentar com a acusació particular del cas amb l’objectiu de representar els interessos de la menor i poder seguir de prop els diferents passos del procediment.