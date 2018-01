Denuncien un excés de parts programats sense motiu mèdic

Cada vegada hi ha més parts entre setmana i menys els caps de setmana i festius, una tendència que un informe de l’Associació Catalana per un Part Respectat - Dona Llum atribueix a l’augment dels parts programats i induïts a Catalunya, que qualifiquen d’“excessius”. “Avui dia, l’interès per la salut de la mare i del nadó durant el moment del naixement se supedita a raons d’agenda i a la conveniència logística dels hospitals”, denuncia Marta Busquets, advocada i presidenta de Dona Llum, que alerta que el 2015 Catalunya va registrar 69.333 naixements, el 23,5% dels quals induïts, el doble del percentatge que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que se situa entre el 10% i el 15%.

Segons les xifres recollides per l’associació, provinents de l’Idescat, néixer durant la jornada laboral s’ha convertit en el més habitual al llarg de les últimes tres dècades a Catalunya. “La xifra de naixements registrada en dissabtes i diumenges és sensiblement més baixa any rere any, quan la proporció hauria de seguir una distribució uniforme de probabilitat al llarg dels set dies de la setmana, un ritme alterat per l’excés de parts planificats per decisió dels metges”, assenyala Busquets, que lamenta que la jornada laboral s’ha acabat imposant a la fisiologia natural del part “sense raons de salut”.

L’índex de cesàries, indica el mateix estudi, també “segueix a l’alça i està molt lluny dels percentatges establerts” per l’OMS. En aquest sentit, Dona Llum estima que l’any 2015 a Catalunya un mínim de 5.913 dones embarassades van ser induïdes “sense un motiu mèdic que ho justifiqués”, mentre que 8.519 van ser sotmeses a una “cesària innecessària”.

Més cesàries als centres privats

Tenint en compte la tipologia del centre, l’informe indica que els centres privats tenen una taxa de cesàries “significativament superior” a la dels públics. El 2010 hi va haver un 22% de cesàries a la sanitat pública i un 30,5% a la privada, mentre que el 2015 la proporció va ser del 22,1% i el 31,7%, respectivament.

Segons Dona Llum, el fet que es programin més parts propicia l’augment del nombre de cesàries. Així, afirmen que la probabilitat que una cesària tingui lloc de dilluns a divendres se situa en el 32%, mentre que els caps de setmana la probabilitat “disminueix significativament”, fins al 22%. “Aquests fets no tenen explicació des d’un punt de vista centrat exclusivament en la salut, sinó que obeeixen a dinàmiques hospitalàries de tipus organitzatiu”, subratlla la presidenta de Dona Llum.

L’associació alerta que són les dones i els seus nadons els que assumeixen els riscos i conseqüències de programar parts, així com de “l’abús” de l’oxitocina sintètica i les cesàries programades, “sovint sense que se les hagi informat degudament” sobre aquest tipus d’intervencions mèdiques.