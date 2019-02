Denuncien que tres homes amb una furgoneta han intentat segrestar una alumna d'una escola de Sils

Tres desconeguts que anaven amb una furgoneta de color negre haurien intentat segrestar una alumna de l'escola Jacint Verdaguer de Sils (Selva). L'alumna, una menor d'uns 12 anys, s'ha pogut desfer dels tres homes i ha corregut a explicar-ho als responsables de l'escola. Els fets haurien tingut lloc cap a tres quarts de tres de la tarda. Des del centre s'ha alertat la mare de la menor i també s'han posat els fets en coneixement de la policia. L'escola Jacint Verdaguer ha emès un comunicat alertant del cas, demanant "precaució" a les famílies i recomanant-los que, com a mínim durant els propers dies, els nens arribin i marxin acompanyats. En paral·lel, l'Ajuntament –que ha difós el cas per xarxes socials- ha informat que la Policia Local incrementarà la vigilància a l'exterior dels centres educatius del poble durant les hores d'entrada i sortida de les classes.

"Benvolgudes famílies, us informem que aquest migdia una alumna de la nostra escola ha patit un intent de segrest a la nostra vila". Així comença el comunicat que l'escola Jacint Verdaguer de Sils ha adreçat a les famílies del centre, seguint les recomanacions de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

Furgoneta gran i de color negre, 3 ocupants, aquest migdia

🔴 INTENT DE SEGREST D'UNA ALUMNA DE L'ESCOLA JACINT VERDAGUER, SILS https://t.co/Bq2bxLostU pic.twitter.com/V9DFP0bx9y — Sils de la Selva (@SilsdelaSelva) 19 de febrer de 2019





L'intent de segrest hauria tingut lloc cap a tres quarts de tres, poc abans que comencessin les classes de la tarda. La menor, una nena d'uns 12 anys, tornava de dinar a casa seva i es dirigia caminant cap a l'escola.



Ha estat aleshores quan tres desconeguts haurien sortit de dins d'una furgoneta negra i haurien provat d'endur-se-la. L'intent de segrest hauria tingut lloc en un carrer proper al centre educatiu. L'alumna s'hauria posat a cridar, alertant l'altra gent que hi havia a la zona, i hauria pogut evitar que se l'emportessin.

Denúncia als Mossos

Des de l'escola s'ha avisat la mare de la menor i també s'han posat els fets en coneixement de la policia. La dona ha anat a presentar denúncia aquesta mateixa tarda davant dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació.



Al comunicat que s'ha difós a les famílies, l'escola Jacint Verdaguer demana als pares que tinguin "precaució" i que, si algú veu un vehicle semblant que els pugui semblar sospitós, truqui a la Policia Local o als Mossos. A més, des del centre recomanen a les famílies que, com a mínim durant els propers dies, els nens entrin i surtin de l'escola acompanyats.



L'Ajuntament de Sils, que ha difós el cas a través de les xarxes socials, demana als veïns que estiguin "alerta" i explica que la Policia Local incrementarà la vigilància durant les hores d'entrada i sortida de les escoles. A més, el consistori també ha informat dels fets altres municipis veïns (entre aquests, Vidreres i Riudarenes).